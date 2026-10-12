DP Invest được giao đất đợt 3 làm Khu dân cư trung tâm xã Đông Phú, Bắc Ninh

Theo Quyết định số 2743/QĐ-UBND ngày 7/10/2026, UBND TP Bắc Ninh quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất (đợt 3) cho CTCP DP Invest (DP Invest) để thực hiện dự án Khu dân cư trung tâm xã Đông Phú, huyện Lục Nam (nay là xã Đông Phú, TP Bắc Ninh).

Theo đó, diện tích đất được chuyển mục đích sử dụng và giao (đợt 3) là 340,3m2 tại thôn Tân Tiến, xã Đông Phú, TP Bắc Ninh.

Trong đó, đất công trình bưu chính, viễn thông (DBV): 138,9 m2; đất giao thông (DGT): 201,4 m2 đã được cấp có thẩm quyền thu hồi và thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Khu dân cư trung tâm xã Đông Phú. Toàn bộ diện tích nêu trên được giao đất không thu tiền sử dụng đất.

UBND TP Bắc Ninh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, UBND xã Đông Phú theo chức năng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

TP Bắc Ninh giao DP Invest phối hợp với các cơ quan, tổ chức nêu trên quản lý, sử dụng đất đúng vị trí, ranh giới, diện tích, mục đích và thời hạn sử dụng đất được giao, cho thuê; đưa đất vào sử dụng theo đúng tiến độ thực hiện dự án; chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Được biết, dự án Khu dân cư trung tâm xã Đông Phú được UBND tỉnh Bắc Giang cũ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 19/05/2023.

Theo đó, dự án dự kiến xây dựng 310 lô liền kề đáp ứng nhu cầu ở cho khoảng 1.240 người. Thời gian hoạt động của dự án không quá 5 năm (60 tháng), kể từ ngày chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án.

Đến ngày 24/03/2024, UBND tỉnh Bắc Giang cũ có Quyết định số 528/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu dân cư trung tâm xã Đông Phú.

Sau đó, Bắc Ninh đã 2 lần giao đất cho CTCP DP Invest để thực hiện dự án Khu dân cư trung tâm xã Đông Phú.

Đợt 1, chủ đầu tư được giao 31.422,7m2 đất có thu tiền sử dụng đất (bao gồm: 18.128m2 đất ở liền kề và 13.294,7m2 đất ở liền kề mặt phố) và 54.487m2 đất được giao không thu tiền sử dụng đất (gồm 2.304,6m2 đất công cộng dịch vụ; 4.031,8m2 đất cây xanh quảng trường; 48.150,7m2 đất công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông).

Nguồn: Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 7/5/2026 của UBND tỉnh Bắc Ninh (cũ) về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất (đợt 2) cho CTCP DP Invest để thực hiện dự án Khu dân cư trung tâm xã Đông Phú

Đợt 2, chủ đầu tư tiếp tục được giao và chuyển mục đích sử dụng 43.132,1m2 đất. Trong đó, Đất chuyên trồng lúa nước (LUC): 12.539,2 m2; đất trồng lúa khác (LUK): 21.498,3 m2 ; đất trồng cây hàng năm khác (BHK): 983,2 m2; đất trồng cây lâu năm (CLN): 291,1 m2; đất giao thông (DGT): 2.295,1 m2; đất Thủy lợi (DTL): 356,8 m2; đất thể thao (DTT): 4.504,6 m2; đất y tế (DYT): 591,3 m2; đất ở nông thôn (ONT): 72,5m2.

Dữ liệu của PV cho biết, tại thời điểm tháng 12/2025, DP Invest đem toàn bộ quyền tài sản (quyền khai thác, quản lý dự án) tại dự án Khu dân cư trung tâm xã Đông Phú cùng các động sản khác nhưu tiền thu được từ các Hợp Đồng bảo hiểm đối với dự án; máy móc thiết bị hình thành trong tương lai được lắp đặt tại dự án; toàn bộ doanh thu, thu nhập, lợi nhuận và các khoản phải thu khác phát sinh trong quá trình kinh doanh, khai thác dự án... để thế chấp tại BIDV chi nhánh Mỹ Đình.

Về chủ đầu tư, DP Invest được thành lập tháng 1/2018 với tên gọi là Công ty cổ phần TNG Phú Thái.

Tháng 5/2018, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ từ 12 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông do bà Nguyễn Thị Hằng nắm 72%; Nguyễn Hoài Nam nắm 27% và Khổng Văn Lộc nắm 1%.

Đến tháng 4/2021, doanh nghiệp đổi tên thành CTCP Đại Phước Bắc Giang đồng thời tăng vốn lên mức 169 tỷ đồng. Tại thời điểm tháng 1/2022, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp lúc này là Tổng giám đốc Nguyễn Đình Đề và Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tiến Hòa.

Tháng 7/2022, doanh nghiệp tiếp tục tăng vốn lên 469 tỷ đồng. Chỉ một tháng sau khi tăng vốn (tháng 8/2022), doanh nghiệp tiếp tục đổi tên thành CTCP DP Invest như hiện tại.

Cập nhật tại thời điểm tháng 3/2024, ông Lâm Văn Lân là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc doanh nghiệp. Ngoài ra, ông Lâm Văn Lân còn là người đại diện tại Công ty TNHH Phát triển Đại Phú.

Theo tìm hiểu, DP Invest còn "bắt tay" với một số doanh nghiệp khác đầu tư cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cũ. Trong đó, Liên danh CTCP DP INVEST và CTCP DNĐT Lam Sơn làm Cụm công nghiệp Thanh Sơn.

Liên danh CTCP DP Invest và Công ty TNHH đầu tư CN Đông Bắc làm nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Phượng Sơn (huyện Lục Ngạn cũ).

Tuy nhiên, cả hai dự án này đều đã bị Bắc Ninh ra quyết định chấm dứt hoạt động trong tháng 9/2026 với cùng lý do nhà đầu tư chủ động có đơn đề nghị dừng hoạt động dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư.