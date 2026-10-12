Đồng Nai thu hồi 1,16ha đất làm khách sạn 5 sao của Berjaya - D2D

Theo Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 6/10/2026, UBND TP Đồng Nai quyết định thu hồi diện tích 11.628,9 m² tại phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (nay là phường Trấn Biên, TP Đồng Nai) của Công ty TNHH Berjaya - D2D (Berjaya - D2D).

Lý do thu hồi đất là Berjaya - D2D đã hết thời hạn được gia hạn sử dụng đất nhưng chưa hoàn thành đầu tư xây dựng toàn bộ các hạng mục, công trình theo dự án được phê duyệt, thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024.

11.628,9 m² đất nói trên (gồm: Lô A với diện tích 7.696,9 m² và khu Khách sạn 5 sao với diện tích 3.932,0 m²) được UBND tỉnh Đồng Nai (nay là UBND TP Đồng Nai) giao đất tại Quyết định số 2833/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 và Quyết định số 1493/QĐ-UBND ngày 27/5/2009 để thực hiện dự án Khu phức hợp và khách sạn 5 sao.

Quyết định thu hồi đất nêu trên có hiệu lực từ ngày 20/10/2026. Berjaya-D2D có trách nhiệm bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp, bàn giao diện tích đất thu hồi cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính còn phải nộp, nếu có.

Đồng Nai giao cơ quan thuế rà soát nghĩa vụ tài chính về đất đai của doanh nghiệp, xác định và thu hoặc truy thu các khoản còn thiếu đến thời điểm thu hồi theo quy định.

UBND phường Trấn Biên phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường giao quyết định cho công ty. Nếu doanh nghiệp không nhận hoặc vắng mặt, cơ quan chức năng lập biên bản và niêm yết theo quy định. Chính quyền địa phương cũng có trách nhiệm theo dõi việc chấp hành, đôn đốc bàn giao đất; trường hợp Công ty không thực hiện sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét cưỡng chế. Sau khi tiếp nhận, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phối hợp quản lý, bảo vệ khu đất, ngăn ngừa tình trạng lấn chiếm.

Trước đó, tại Quyết định số 1454/QĐ-UBND ngày 14/04/2026, UBND tỉnh Đồng Nai cũ đã chấp thuận cho Berjaya-D2D gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng thêm 3 tháng. Trong thời gian này, công ty phải nộp bổ sung khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất, hoàn thiện thủ tục pháp lý, điều chỉnh tiến độ dự án và đẩy nhanh thi công các hạng mục còn lại.

Quyết định nêu rõ, hết thời gian gia hạn mà doanh nghiệp chưa hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa đất vào sử dụng, Nhà nước sẽ thu hồi đất, không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Berjaya-D2D do liên danh Berjaya Leisure (Cayman) Ltd – công ty con của Tập đoàn Berjaya (Malaysia) và CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (MCK: D2D, sàn HoSE) thành lập năm 2008 với vốn điều lệ 20 triệu USD. Mục đích thành lập doanh nghiệp này là để thực hiện dự án Khu phức hợp và khách sạn 5 sao tại phường Trấn Biên.

Trong đó, D2D góp vốn bằng một phần giá trị khu đất đang sử dụng, tương đương 5 triệu USD, chiếm 25% vốn và Berjaya Leisure (Cayman) Ltd góp 75%.

Năm 2018, D2D công bố đã thoái toàn bộ vốn tại Berjaya-D2D với số tiền gần 116 tỷ đồng. Lý do thoái vốn vì Berjaya-D2D hoạt động không hiệu quả và bị lỗ lũy kế. Sau thương vụ, Berjaya-D2D không còn là công ty liên kết của D2D.

Nguồn: Cổng TT Quốc gia về ĐKDN

Tuy nhiên, theo nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp cập nhật tháng 9/2025, Berjaya-D2D có vốn điều lệ 320 tỷ đồng do Berjaya Leisure (Cayman) Ltd nắm 75% và D2D vẫn nắm 25%. Ông Phương Anh Phát làm Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật của doanh nghiệp.