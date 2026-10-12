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Cảnh tượng bất ngờ sáng đầu tuần trên con đường huyết mạch của Thủ đô

| | Sống

Sau khi một số đoạn tuyến Vành đai 2,5 được thông xe kỹ thuật, giao thông trên đường Nguyễn Trãi, khu vực Ngã Tư Sở sáng 12/10 có dấu hiệu thông thoáng hơn, dù vẫn còn ùn ứ tại một số điểm giao cắt.

Sáng thứ Hai, ngày 12/10, trong khung giờ cao điểm đầu tuần, các phương tiện trên đường Nguyễn Trãi, khu vực Ngã Tư Sở di chuyển tương đối ổn định

So với tình trạng ùn tắc thường xuyên vào những ngày trước, giao thông tại đây có phần dễ thở hơn, dòng xe không còn quá dồn ứ trên một số đoạn đường

Tình trạng ùn ứ vẫn xuất hiện tại một số điểm rẽ ngang, nơi các dòng phương tiện giao cắt nhưng đã "dễ thở" hơn rất nhiều so với giờ cao điểm đầu tuần trước đây

Một tài xế xe ôm truyền thống hoạt động tại khu vực cho biết, tình hình giao thông sáng nay có sự cải thiện rõ rệt so với những ngày trước.

“Theo tình hình thì rõ ràng giảm hẳn tắc đường rồi. Nhờ thế dân cũng vui mừng, phấn khởi. Hôm nay là đầu tuần mà thoáng hẳn, vắng vẻ hẳn. Những ngày trước đi lại rất tắc, nóng lực mất cả vui, nhưng hôm nay thì vui rồi. Đầu tuần mà như này là quá thuận tiện, đi lại dễ dàng hơn mọi hôm rồi”, người này chia sẻ.

Sự thay đổi về tình hình giao thông được ghi nhận sau khi một số đoạn tuyến thuộc dự án đường Vành đai 2,5 của Hà Nội được thông xe kỹ thuật vào sáng 10/10, nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, các đoạn tuyến được thông xe kỹ thuật có tổng chiều dài gần 20km, gồm tuyến đường số 5 vào Khu đô thị mới Tây Hồ Tây; Cầu Giấy - Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ; Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng và Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi - Đầm Hồng.

Trước thời điểm thông xe, các đơn vị thi công đã tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện những hạng mục quan trọng

Mặt đường được thảm nhựa, hệ thống vạch sơn và biển báo giao thông được triển khai, cùng với các hạng mục chỉnh trang cảnh quan, lát vỉa hè, trồng cây xanh và lắp đặt đèn chiếu sáng

Nhiều đoạn tuyến đã đạt hơn 80% khối lượng xây dựng, các hạng mục còn lại tiếp tục được hoàn thiện nhằm bảo đảm hạ tầng đồng bộ.

Việc đưa các đoạn tuyến vào khai thác kỹ thuật được kỳ vọng góp phần cải thiện khả năng kết nối giữa các khu vực, tạo thêm lựa chọn di chuyển cho người dân và giảm áp lực lên một số trục đường đông phương tiện

Theo Phạm Trang - Ảnh, clip: Như Hoàn

Đời sống & Pháp luật

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