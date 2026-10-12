Cảnh tượng bất ngờ sáng đầu tuần trên con đường huyết mạch của Thủ đô

“Theo tình hình thì rõ ràng giảm hẳn tắc đường rồi. Nhờ thế dân cũng vui mừng, phấn khởi. Hôm nay là đầu tuần mà thoáng hẳn, vắng vẻ hẳn. Những ngày trước đi lại rất tắc, nóng lực mất cả vui, nhưng hôm nay thì vui rồi. Đầu tuần mà như này là quá thuận tiện, đi lại dễ dàng hơn mọi hôm rồi”, người này chia sẻ.