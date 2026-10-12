Cảnh tượng bất ngờ sáng đầu tuần trên con đường huyết mạch của Thủ đô
Theo Phạm Trang - Ảnh, clip: Như Hoàn |
12-10-2026 - 16:29 PM |
Sống
Sau khi một số đoạn tuyến Vành đai 2,5 được thông xe kỹ thuật, giao thông trên đường Nguyễn Trãi, khu vực Ngã Tư Sở sáng 12/10 có dấu hiệu thông thoáng hơn, dù vẫn còn ùn ứ tại một số điểm giao cắt.
Theo Phạm Trang - Ảnh, clip: Như Hoàn
Đời sống & Pháp luật
Theo Đời sống & Pháp luật
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