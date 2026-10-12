Theo Seoul Economic Daily, sự cố xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 10/10 trên chuyến bay của hãng hàng không Jeju Air, dự kiến khởi hành từ sân bay quốc tế Cheongju đến đảo Jeju, Hàn Quốc.

Thời điểm đó, máy bay chưa di chuyển ra đường băng thì cục sạc dự phòng do một hành khách mang theo bất ngờ bốc cháy. Các hành khách ngồi gần đó lập tức sử dụng quần áo để dập lửa. Một tiếp viên hàng không sau đó đặt thiết bị vào túi chuyên dụng được thiết kế để chứa các sự cố cháy pin lithium, giúp ngọn lửa nhanh chóng được khống chế.

Tuy nhiên, khói đã lan ra khắp khoang hành khách, buộc hãng hàng không phải sơ tán toàn bộ 168 người trên máy bay để bảo đảm an toàn. Theo thông tin được công bố, chưa có báo cáo về trường hợp thương vong nào sau sự cố.

Lại xảy ra vụ pin sạc dự phòng bốc cháy trên máy bay Jeju Air, 168 người phải sơ tán khẩn cấp. (Ảnh: SBS News)

Jeju Air cho biết hãng đang xem xét tình trạng của máy bay và đánh giá khả năng đưa phương tiện trở lại hoạt động sau khi tiến hành thông gió, xử lý khói trong khoang.

Sự việc một lần nữa thu hút sự chú ý đến nguy cơ cháy pin lithium trên máy bay, đặc biệt là các thiết bị điện tử cá nhân như sạc dự phòng. Dù có kích thước nhỏ và được sử dụng phổ biến, những thiết bị này vẫn có thể phát sinh nhiệt, bốc khói hoặc bùng cháy khi pin gặp sự cố.

Tại Hàn Quốc, sạc dự phòng phải được mang theo trong khoang hành khách, không được để trong hành lý ký gửi. Quy định này nhằm giúp tổ bay có thể phát hiện và xử lý kịp thời nếu thiết bị xảy ra sự cố.

Theo hướng dẫn của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc, thiết bị có công suất định mức không vượt quá 100 Wh có thể được mang lên máy bay theo quy định hiện hành. Với thiết bị có công suất trên 100 Wh đến 160 Wh, hành khách cần được hãng hàng không chấp thuận. Các loại sạc dự phòng có công suất vượt quá 160 Wh không được phép mang lên khoang hành khách.

Một cục sạc dự phòng dung lượng 20.000 mAh phổ biến trên thị trường thường có mức năng lượng khoảng 72-74 Wh, thấp hơn ngưỡng 100 Wh. Tuy nhiên, việc đáp ứng giới hạn công suất không đồng nghĩa thiết bị hoàn toàn không có nguy cơ cháy nổ.

Pin lithium có thể gặp sự cố do hư hỏng vật lý, va đập, lỗi kỹ thuật hoặc các yếu tố liên quan đến quá trình sạc. Khi xảy ra hiện tượng mất kiểm soát nhiệt, pin có thể nóng lên nhanh chóng và dẫn đến cháy.

Vì vậy, hành khách cần kiểm tra tình trạng sạc dự phòng trước chuyến đi, tránh mang theo thiết bị bị phồng, nứt vỡ hoặc có dấu hiệu hư hỏng. Trong suốt chuyến bay, hành khách cũng nên tuân thủ hướng dẫn của hãng hàng không về việc sử dụng và bảo quản thiết bị, đồng thời không để sạc dự phòng ở nơi khó quan sát hoặc khó tiếp cận khi có sự cố.

Vụ cháy trên chuyến bay Jeju Air cho thấy ngay cả một thiết bị điện tử nhỏ cũng có thể gây gián đoạn hoạt động hàng không và buộc hàng trăm người phải sơ tán khi khói lan trong khoang. Việc tuân thủ quy định vận chuyển, kiểm tra thiết bị và xử lý nhanh chóng khi phát hiện dấu hiệu bất thường là những yếu tố quan trọng giúp hạn chế rủi ro trên các chuyến bay.

Nguồn: Sedaily, chosun



