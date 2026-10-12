TTC Land thông tin về lô trái phiếu vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 596/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, mã chứng khoán SCR).

Theo đó, UBCKNN quyết định xử phạt TTC Land 85 triệu đồng theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do có hành vi thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn theo quy định.

Cụ thể, công ty đã công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 7/1/2025, nhưng đến ngày 15/1/2025 mới nộp hồ sơ đăng ký trái phiếu lần đầu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Liên quan đến quyết định xử phạt của UBCKNN, TTC Land cho biết, nội dung vi phạm phát sinh trong quá trình đối chiếu và hoàn tất thủ tục hành chính giữa các bên liên quan, dẫn đến việc chậm 1 ngày làm việc trong thủ tục đăng ký trái phiếu. TTC Land đã tiếp nhận, chấp hành quyết định xử phạt và hoàn tất việc khắc phục.

Công ty đồng thời cũng rà soát, chuẩn hóa quy trình kiểm soát thời hạn công bố thông tin và đăng ký chứng khoán nhằm hạn chế khả năng phát sinh sai sót tương tự.

Về tình hình thực hiện nghĩa vụ trái phiếu, lô trái phiếu mã SCR12401 có tổng giá trị phát hành 850 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng từ ngày 30/12/2024 đến ngày 30/12/2029 và được bảo lãnh thanh toán bởi tổ chức tín dụng. Theo phương án phát hành, nguồn vốn được sử dụng cho dự án Khu phức hợp Vịnh Đầm (Phú Quốc).

TTC Land cho hay các nghĩa vụ thanh toán lãi của lô trái phiếu được thực hiện đầy đủ, đúng hạn qua hệ thống của VSDC. Riêng kỳ thanh toán thứ ba vào ngày 30/6/2026, công ty đã thực hiện thanh toán hơn 48,9 tỷ đồng tiền lãi. Đến nay, công ty không phát sinh khoản nợ gốc hoặc lãi trái phiếu quá hạn.

Theo dữ liệu trên HNX, lô trái phiếu mã SCR12401 cũng là lô trái phiếu duy nhất đang lưu hành của TTC Land. Lô trái phiếu có lãi suất 8,5%/năm, kỳ trả lãi 6 tháng một lần.

TTC Land có tiền thân là Sacomreal được thành lập năm 2004. Công ty hiện sở hữu danh mục hơn 20 dự án trên toàn quốc với 14.000 sản phẩm. Trong đó, có một số dự án nổi bật như TTC Plaza Đà Nẵng, TTC Plaza Bình Thạnh, TTC Plaza Đức Trọng, Panomax River Villa, Selavia Phú Quốc, cùng một loạt dự án thương hiệu Jamona, Carillon, Charmington…