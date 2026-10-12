Vừa ký hợp đồng tại siêu đường sắt hơn 5,6 tỷ USD của VinSpeed, ông lớn này lại tiếp tục trúng gói thầu nghìn tỷ thuộc đại dự án hạ tầng của Sun Group

Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (HoSE: DPG) vừa công bố thông tin về việc ký hợp đồng thi công thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.

Cụ thể, Đạt Phương tham gia gói thầu XL-02, thi công đoạn từ cầu đúc hẫng vượt đê tả phía Hà Nội đến Km34+900, bao gồm nút giao Ninh Hiệp.

Tổng giá trị hợp đồng gói thầu hơn 10.253 tỷ đồng, trong đó giá trị phần việc doanh nghiệp trực tiếp thực hiện khoảng 1.217 tỷ đồng.

Đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội là công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn Hà Nội và Bắc Ninh, nhằm tăng cường kết nối Thủ đô với sân bay Gia Bình và mạng lưới logistics khu vực phía Bắc.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 28.794 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT.

Đoạn tuyến có hành lang rộng 120 m, gồm đường cao tốc 10 làn xe và hai đường song hành, mỗi bên ba làn. Dự án có cầu vượt sông Đuống dài khoảng 1,9 km, đồng thời dành không gian dự phòng cho các tuyến đường sắt trong tương lai. Công trình do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư, được khởi công ngày 19/12/2025.

Trước đó, cuối tháng 9, Đạt Phương công bố ký hợp đồng thi công thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh. Doanh nghiệp tham gia gói thầu đúc dầm và lao dầm cầu điển hình trên đoạn từ Km0+000 đến Km13+499.

Tổng giá trị hợp đồng của liên danh gần 2.294 tỷ đồng, trong đó phần việc của Đạt Phương trị giá 918 tỷ đồng, tương đương khoảng 40%.

Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc VinSpeed, thuộc Tập đoàn Vingroup, làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng, tương đương trên 5,6 tỷ USD, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng.

Toàn tuyến dài 121 km, đi qua Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Tốc độ thiết kế tuyến chính là 350 km/h, riêng đoạn qua Hà Nội là 120 km/h.