Đi tìm dự án bắt nhịp chu kỳ mới của dòng tiền bất động sản

Nửa đầu năm 2026, thị trường có khoảng 98.000 sản phẩm được chào bán và khoảng 43.000 giao dịch, theo VARS IRE. Đáng chú ý, nhóm có thanh khoản nổi bật nhất là căn hộ giá 50-80 triệu đồng/m², chiếm khoảng 46% giao dịch căn hộ. Nhìn nhận thực tế, giới chuyên gia chỉ rõ dòng tiền chủ yếu "chảy" về các khu đô thị phát triển đồng bộ, pháp lý rõ ràng, tiện ích tương đối hoàn chỉnh và có thể đưa vào khai thác ngay.

Thay vì chỉ nhìn vào những gì một dự án hứa hẹn trong tương lai, người mua ngày càng có xu hướng tìm kiếm những giá trị có thể quan sát và trải nghiệm ngay trong đời sống thường ngày. Đó cũng là điểm sáng đáng chú ý khi nhìn về Mizuki Park, khu đô thị tích hợp 26ha tại khu Nam TP.HCM, nơi hơn 4.000 gia đình đã an cư sau 8 năm phát triển. Trong bức tranh đô thị hiện hữu, Trellia Vista thuộc phân khu compound Trellia Cove mang đến một lựa chọn đáng cân nhắc cho cả nhu cầu ở thực lẫn tích lũy tài sản.

Nhẹ gánh sở hữu, khai thác ngay khi nhận nhà

Khu Nam TP.HCM đang bước vào giai đoạn sôi động nhất trong nhiều năm. Theo dự báo của CBRE Việt Nam, khu vực này đóng góp khoảng 50% nguồn cung căn hộ mới của thành phố trong nửa cuối năm 2026. Đi cùng nguồn cung là mặt bằng giá mới, với giá bình quân khoảng 80 triệu đồng/m², và phần lớn rổ hàng mới đều có giá từ khoảng 90 triệu đồng/m².

Đặt trong bối cảnh đó, Trellia Vista mở bán với mức giá chỉ từ 68 triệu đồng/m². Mức giá này thấp hơn mặt bằng chung của khu vực, đồng thời nằm trong nhóm căn hộ 50-80 triệu đồng/m² đang có thanh khoản tốt nhất thị trường.

Bài toán dòng tiền không chỉ nằm ở giá bán. Theo Dat Xanh Services - FERI, lãi suất thả nổi hiện phổ biến ở mức 12-14%/năm, khiến người mua phải tính kỹ chi phí vay. Chính sách tài chính của Trellia Vista được thiết kế để giảm áp lực cho giai đoạn này.

Cụ thể, người mua thanh toán chỉ từ 2% mỗi 2 tháng. Dự án được hỗ trợ vay đến 65% giá trị căn hộ, giúp người mua chủ động chuẩn bị nguồn vốn cho kế hoạch an cư. Đặc biệt, khách hàng còn được hỗ trợ lãi suất 9% trong 24 tháng. Nhờ đó, người mua vừa được chia nhỏ khoản thanh toán theo tiến độ, vừa có thể giữ lại nguồn vốn dự phòng.

Sau 8 năm, Mizuki Park hiện là nhà của hơn 4.000 gia đình.

Khác với những dự án mà người mua phải chờ hạ tầng, tiện ích và cộng đồng dần hình thành, Trellia Vista nằm trong khu đô thị tích hợp Mizuki Park đã đi vào vận hành 8 năm, tức có thể nhận nhà và an cư ngay.

Còn với người mua để cho thuê, Trellia Vista có thêm lợi thế về không gian sống khi sở hữu tầm view hai mặt hướng thủy hiếm có cùng mảng xanh đa tầng. Đồng thời, dự án thụ hưởng hai lớp tiện ích - vừa tiếp cận tiện ích quy mô tầm khu đô thị, vừa có hệ tiện ích nội khu riêng như hồ bơi, khu thể thao, phòng gym, công viên ven kênh…

Hàng chục tiện ích nội khu được bố trí dưới chân tòa tháp.

Giá trị tài sản được bồi đắp theo thời gian

Chia sẻ tại sự kiện của Batdongsan.com.vn hồi tháng 9/2026, đại diện VARS IRE nhận định khu vực hưởng lợi từ hạ tầng, hoặc có nhu cầu ở thực ổn định sẽ giữ được mặt bằng giá theo thời gian. Nói cách khác, giá trị bền vững của bất động sản không đến từ kỳ vọng, mà từ nền tảng đã hiện hữu. Và tháp Trellia Vista tại Mizuki Park hội tụ đến 4 nền tảng "giá trị thực" như vậy.

Mizuki Park đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống - làm việc - học tập - mua sắm - giải trí cho cư dân

Trước hết là nền tảng đô thị đã hình thành, Trellia Vista nằm trong khu đô thị tích hợp tại khu Nam TP.Hồ Chí Minh - nơi năm nhu cầu thiết yếu của đời sống là sống, học tập, làm việc, giải trí và mua sắm được đáp ứng trong cùng một cấu trúc đô thị. Giá trị của mô hình này nằm ở khả năng tự tạo ra nguồn cầu ở thực ổn định - điều mà dự án riêng lẻ, phụ thuộc vào tiện ích bên ngoài, khó có được.

Tiếp đến là tiến độ triển khai và những cam kết đang được hiện thực hóa. Trellia Vista thuộc phân khu compound Trellia Cove, nơi các hạng mục được triển khai theo kế hoạch. Song song với cột mốc cất nóc 3 tòa tháp hôm 17/9 vừa qua, cụm nhà phố thấp tầng cũng đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng để bàn giao trong tháng 11 tới. Những chuyển động thực tế tại công trường góp phần củng cố niềm tin của người mua, nhất là trong bối cảnh tiến độ và chất lượng bàn giao ngày càng được cân nhắc kỹ lưỡng.

Yếu tố thứ ba đến từ năng lực và uy tín của đơn vị phát triển. Dữ liệu của VARS IRE cho thấy nhóm chủ đầu tư lớn đạt tỷ lệ hấp thụ khoảng 70%, gần gấp đôi mức 38% của nhóm còn lại. Mizuki Park là dự án hợp tác thứ tư giữa Nam Long và 2 đối tác Nhật Bản có lịch sử hơn một thế kỷ - Hankyu Hanshin Properties và Nishi-Nippon Railroad, thêm cơ sở để tài sản duy trì sức hấp dẫn trong dài hạn.

Sau cùng, dự án hưởng lợi từ mạng lưới hạ tầng giao thông trọng điểm đang được đẩy mạnh đầu tư tại khu Nam. Nằm trên trục Nguyễn Văn Linh, Mizuki Park kết nối thuận tiện với Phú Mỹ Hưng và trung tâm TP.HCM. Ở tầm khu vực, đại diện CBRE Việt Nam cho rằng khu Nam vẫn còn dư địa phát triển. Quy hoạch hạ tầng đến năm 2030 với loạt công trình như cầu Nguyễn Khoái, cầu Thủ Thiêm 4, Metro số 7, số 5 và tuyến kết nối liên vùng đang tạo thêm động lực cho khu vực này.

Trellia Vista tại Mizuki Park là lời giải cho bài toán tài chính hôm nay, cùng nền tảng để giá trị tăng theo năm tháng.

Trong một thị trường ngày càng đề cao giá trị thực, khả năng sở hữu chỉ là điều kiện đầu tiên; điều quyết định sức bền của tài sản nằm ở những gì bất động sản có thể mang lại trong suốt vòng đời sử dụng. Trellia Vista thừa hưởng những giá trị đã được vun đắp qua nhiều năm tại Mizuki Park, từ hệ tiện ích đồng bộ, cộng đồng cư dân đã hình thành đến môi trường sống ngày càng hoàn thiện, tạo nền tảng vững chắc cho giá trị an cư và tích lũy tài sản dài hạn.