Tăng tốc GPMB tại KĐT Handico Sunshine New Hanoi: người dân đồng thuận, mong dự án sớm triển khai

Người dân đồng thuận cao, kỳ vọng sinh kế bền vững

Chiều 8/10, UBND xã Thiên Lộc và Ban Quản lý Đầu tư - Hạ tầng xã tổ chức chi trả gần 49 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB cho 165 hộ gia đình, cá nhân tại thôn Hậu Dưỡng. Đây là buổi chi trả tiền bồi thường đầu tiên của dự án Handico Sunshine New Hanoi (tên pháp lý: Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City), triển khai trên địa bàn xã Thiên Lộc và xã Phúc Thịnh, Hà Nội.





Ghi nhận tại buổi chi trả, tinh thần đồng thuận lan tỏa rõ rệt. Có 802 m² đất nông nghiệp trong diện thu hồi, ông Trần Anh Chiến ở Đội 8 cho biết các thành viên trong gia đình đều phấn khởi khi nhận gần 1 tỷ đồng bồi thường. Như đa số người dân trong thôn, gia đình ông xác định việc thực hiện chủ trương của Nhà nước là trách nhiệm chung, góp phần tạo điều kiện cho địa phương phát triển.

Người dân thôn Hậu Dưỡng nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB chiều ngày 8/10.

Cùng chung tinh thần, bà Lê Thị Huyền (59 tuổi, Đội 8, thôn Hậu Dưỡng) cho biết các chính sách, mức bồi thường đều được thông tin, hướng dẫn rõ ràng; cán bộ cũng hỗ trợ bà con tận tình nên việc đối chiếu giấy tờ, hoàn thiện thủ tục và nhận tiền diễn ra nhanh chóng, thuận tiện.

Với nhiều gia đình, mối quan tâm sau khi bàn giao đất là ổn định cuộc sống và tìm hướng sinh kế mới. Bà Ngô Thị Hoan, 51 tuổi, Tổ 9, cho biết: “Khi nghe tin có dự án lớn về, chúng tôi rất kỳ vọng. Nghe nói khu đô thị này không chỉ có nhà ở mà còn được quy hoạch đường sá, trường học, bệnh viện, khu thương mại, dịch vụ, cây xanh, cảnh quan... Khi dân cư về đông thì hàng quán, buôn bán, dịch vụ cũng có điều kiện phát triển theo, người dân có thêm sinh kế, thu nhập tốt hơn nên bà con rất phấn khởi và ủng hộ”.

Sự nhất trí cao của người dân cùng nỗ lực của hệ thống chính trị xã Thiên Lộc đang tạo đà quan trọng để giải phóng mặt bằng đúng tiến độ, từng bước hoàn thiện quỹ đất cho đại dự án.

Mở không gian phát triển, góp phần tái tạo một "Hà Nội mới"

Là dự án trọng điểm được khởi công vào đầu tháng 2/2026 bởi liên danh Sunshine Group - Handico - Thái Nam Land, dự án Handico Sunshine New Hanoi (tên pháp lý: Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City) đóng vai trò là hạt nhân trong chiến lược tái thiết không gian Thủ đô.

Dự án có quy mô hơn 460 ha, phát triển bởi liên danh nhà đầu tư Handico - Sunshine Group - Thái Nam Land.

Dự án có quy mô hơn 460 ha, phát triển bởi liên danh nhà đầu tư Handico - Sunshine Group - Thái Nam Land. Nằm giữa tuyến Vành đai 3 và Vành đai 3.5, kết nối trực tiếp các tuyến Metro 4, 7, 9, dự án sở hữu tọa độ kết nối lý tưởng: chỉ 10-15 phút tới Hồ Tây và sân bay quốc tế Nội Bài.

Đúng như tên gọi “New Hanoi”, dự án tái hiện nét cổ kính của Hà Nội trong diện mạo đô thị mới, với những dãy phố lấy cảm hứng từ các biệt thự tại trung tâm phố cổ. Tinh thần kiến trúc Đông Dương được kế thừa, kết nối vẻ đẹp truyền thống với nhịp sống hiện đại. Các tuyến phố thương mại cùng những dãy nhà phố (shophouse) được thiết kế hài hòa, sang trọng, vừa tạo điểm nhấn kiến trúc, vừa mở ra không gian để cư dân sinh sống, làm việc và phát triển kinh doanh.

Tại đây sẽ phát triển hệ sinh thái tiện ích và sinh kế tại chỗ, tích hợp đồng bộ trường học liên cấp, bệnh viện quốc tế, tổ hợp văn hóa - thể thao, trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn, trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), trung tâm hành chính cùng hệ thống công viên, quảng trường và không gian mở ven sông. Bản sắc Thăng Long còn được tiếp nối qua các không gian văn hóa cộng đồng, bên cạnh các tổ hợp giáo dục và đổi mới sáng tạo, góp phần định hình một Hà Nội mới với không gian sống xanh, hiện đại và giàu chiều sâu văn hóa.

Công nghệ được định hướng tích hợp ngay từ khâu quy hoạch và quản trị vận hành. Các khối nhà cao tầng tập trung quanh nhà ga, trạm trung chuyển trong bán kính 500 m theo mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD). Hệ thống trạm sạc xe điện, xe buýt nội khu sử dụng năng lượng sạch, xe đạp chia sẻ và giải pháp chống ngập thông minh cũng nằm trong kế hoạch phát triển hạ tầng của dự án.

Với mức giá hợp lý (dự kiến khởi điểm chỉ từ 4x triệu đồng/m²), dự án kỳ vọng sẽ góp phần hạ nhiệt giá nhà Hà Nội, phục vụ nhu cầu ở thực của người dân bằng chất lượng sống cao cấp của một đô thị XHCN với ba trụ cột sinh thái - văn hoá - công nghệ, tiên phong hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô XHCN vào năm 2035.