Thay chủ đầu tư, xử lý nhà thầu, tiến độ đường nghìn tỷ tại Huế vẫn ‘hụt hơi’?

Do nhiều vị trí ngập nước, hoạt động thi công hiện tập trung vào các đoạn nền đường cao, từ đường Hoàng Hữu Thường đến đường Thuận Hóa (phường Phú Bài). Một số đoạn đã thảm bê tông nhựa mặt đường, trong khi gói thầu số 21 chưa thể triển khai đồng bộ. Trong ảnh là một cây cầu ở đầu tuyến tại phường Thanh Thủy thi công “nhỏ giọt”.