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Diễn biến mới tại khu du lịch rộng 480ha do Geleximco đầu tư tại thành phố nhỏ nhất Việt Nam

| | Bất động sản

Hải Phòng yêu cầu hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 10, phấn đấu khởi công tuyến đường Lý Thái Tổ tại Đồ Sơn chậm nhất ngày 5/11, kết nối đến cổng Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng.

Ngày 10/10, lãnh đạo TP Hải Phòng kiểm tra thực địa công tác chỉnh trang đô thị và tiến độ một số dự án tại Khu du lịch Đồ Sơn, gồm dự án mở rộng đường Lý Thái Tổ và phát triển vùng phụ cận, Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng.

Cụ thể, dự án mở rộng đường Lý Thái Tổ có chiều dài 1.341m, đoạn từ Quảng trường 15/5 đến ngã ba Vạn Bún, cổng Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng. Tổng diện tích dự án khoảng 91.930m², trong đó diện tích đất thu hồi giải phóng mặt bằng khu vực phụ cận khoảng 51.984m².

Đến nay, phường Đồ Sơn đã phê duyệt 10 phương án bồi thường, giải ngân 103,99 tỷ đồng trên tổng số 112 tỷ đồng vốn giải phóng mặt bằng được cấp trong năm 2026, đạt 92,9%. Một phần mặt bằng do Công ty Cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng quản lý đã được bàn giao sau khi hoàn tất bồi thường và phá dỡ công trình.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu địa phương hoàn thành dứt điểm giải phóng mặt bằng trong tháng 10/2026, phấn đấu khởi công tuyến đường chậm nhất vào ngày 5/11 và cơ bản hoàn thành các hạng mục chính trong năm nay.

Diễn biến mới tại khu du lịch rộng 480ha do Geleximco đầu tư tại thành phố nhỏ nhất nước ta - Ảnh 1.

Phối cảnh dự án Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng.

Còn Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng có quy mô khoảng 480,2ha, gồm 3 dự án thành phần với tổng vốn đầu tư hơn 31.000 tỷ đồng. Một số hạng mục đã hoàn thành và đưa vào khai thác, như sân golf 27 hố và công viên nước.

Đáng chú ý, nhà đầu tư đề xuất điều chỉnh chức năng một dự án thành phần từ lưu trú nghỉ dưỡng sang khu hỗn hợp đô thị có ở, đồng thời bổ sung quỹ đất phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Cùng với đầu tư giao thông, Tập đoàn Geleximco - chủ đầu tư Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, sẽ tài trợ kinh phí trồng cây xanh dọc tuyến đường đến cổng khu du lịch. Thành phố cũng yêu cầu nghiên cứu quy hoạch cây xanh phù hợp với định hướng phát triển Đồ Sơn thành khu dịch vụ du lịch biển cao cấp.

Hải Phòng là thành phố trực thuộc Trung ương có diện tích nhỏ nhất Việt Nam, khoảng 3.195 km².

Văn Đoan

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