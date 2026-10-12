Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh 15 km đường song hành Vành đai 4 qua Hà Nội vừa thông xe kỹ thuật

| | Bất động sản

Khoảng 15 km đường song hành Vành đai 4, đoạn từ cầu Hồng Hà đến nút giao Đại lộ Thăng Long, được thông xe kỹ thuật ngày 10/10. Mặt đường cơ bản hoàn thiện, song nhiều hạng mục vẫn đang được triển khai tại công trường.

Diện mạo đường song hành vành đai 4 qua Hà Nội sau ngày thông xe kỹ thuật.

Ngày 10/10, đoạn đường song hành Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, dài khoảng 15 km từ cầu Hồng Hà đến nút giao Đại lộ Thăng Long, được thông xe kỹ thuật.

Đây là một trong những đoạn tuyến quan trọng của dự án, góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía Tây Hà Nội.

Hai dải đường song hành đã hiện rõ, trong khi khu vực giữa tuyến vẫn đang được thi công.

Biển chỉ dẫn, đèn tín hiệu giao thông và vạch kẻ đường đã được lắp đặt tại một số nút giao trên tuyến.

Rào chắn và biển cảnh báo được bố trí tại một số vị trí đang thi công trên tuyến.

Máy móc hoạt động tại công trường, phục vụ thi công các hạng mục còn lại và hoàn thiện những vị trí kết nối với đường dân sinh.

Tính đến đầu tháng 10, các nhà thầu đã thảm bê tông nhựa khoảng 40 km trên tổng số 50,85 km; giá trị thực hiện đạt khoảng 90% hợp đồng. Các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ.

Từ trên cao, đường song hành Vành đai 4 hiện rõ giữa các khu dân cư và đồng ruộng ngoại thành Hà Nội. Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng tăng khả năng kết nối và giảm áp lực giao thông trên các trục đường hiện hữu.

Tuyến đường song hành Vành đai 4 qua Hà Nội dài khoảng 58,2 km, đi qua 17 xã, phường.

Vị trí đoạn đường song hành Vành đai 4 từ cầu Hồng Hà đến nút giao Đại lộ Thăng Long.

Theo Trọng Tài

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có suối nước nóng tự nhiên gần 90°C, đủ sức làm chín trứng gà chỉ trong 10 phút, dự kiến được xây dựng thành tổ hợp hiện đại

Việt Nam có suối nước nóng tự nhiên gần 90°C, đủ sức làm chín trứng gà chỉ trong 10 phút, dự kiến được xây dựng thành tổ hợp hiện đại Nổi bật

TPHCM: Gần 1.000 căn hộ tái định cư được đề xuất làm nhà ở công nhân

TPHCM: Gần 1.000 căn hộ tái định cư được đề xuất làm nhà ở công nhân Nổi bật

Một đoạn đường chưa đầy 2km ở Hà Nội tập trung hàng loạt trường đại học lớn, cùng nhiều dự án bất động sản, có nút giao ba tầng, metro chạy dọc tuyến

Một đoạn đường chưa đầy 2km ở Hà Nội tập trung hàng loạt trường đại học lớn, cùng nhiều dự án bất động sản, có nút giao ba tầng, metro chạy dọc tuyến

21:33 , 12/10/2026
Vùng núi cao "lạnh nhất Việt Nam", mùa đông xuất hiện tuyết rơi, mùa hè mát mẻ: Nơi Sun Group rót hơn 7.350 tỷ đồng làm cáp treo, có thể đón 1 triệu khách mỗi năm

Vùng núi cao "lạnh nhất Việt Nam", mùa đông xuất hiện tuyết rơi, mùa hè mát mẻ: Nơi Sun Group rót hơn 7.350 tỷ đồng làm cáp treo, có thể đón 1 triệu khách mỗi năm

21:27 , 12/10/2026
Diễn biến mới tại khu du lịch rộng 480ha do Geleximco đầu tư tại thành phố nhỏ nhất Việt Nam

Diễn biến mới tại khu du lịch rộng 480ha do Geleximco đầu tư tại thành phố nhỏ nhất Việt Nam

20:59 , 12/10/2026
Thay chủ đầu tư, xử lý nhà thầu, tiến độ đường nghìn tỷ tại Huế vẫn ‘hụt hơi’?

Thay chủ đầu tư, xử lý nhà thầu, tiến độ đường nghìn tỷ tại Huế vẫn ‘hụt hơi’?

19:14 , 12/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên