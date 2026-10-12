Cận cảnh 15 km đường song hành Vành đai 4 qua Hà Nội vừa thông xe kỹ thuật

Tính đến đầu tháng 10, các nhà thầu đã thảm bê tông nhựa khoảng 40 km trên tổng số 50,85 km; giá trị thực hiện đạt khoảng 90% hợp đồng. Các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ.