Diễn biến mới nhất tại tuyến metro hơn 60.000 tỷ đồng, nối thẳng thành phố giàu nhất Việt Nam tới siêu dự án 16 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử

Chiều 12/10, UBND phường Long Hưng phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Biên Hòa tổ chức đối thoại với các hộ dân về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án, đợt 1.

Tại buổi làm việc, người dân đề nghị làm rõ giá đất và phương án bồi thường trước khi phê duyệt; đồng thời kiến nghị công khai tiêu chí bố trí tái định cư, xem xét tổ chức bốc thăm đất tái định cư để bảo đảm minh bạch. Các hộ dân cũng đề nghị làm rõ mức hỗ trợ di dời tài sản, chi phí thuê nhà trong thời gian chờ bố trí nơi ở mới và các chính sách liên quan.

Đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Biên Hòa đã trao đổi, giải đáp các nội dung thuộc thẩm quyền. Cùng với đó, lãnh đạo UBND phường Long Hưng ghi nhận các kiến nghị, cho biết việc giải đáp vướng mắc nhằm giúp người dân nắm rõ chính sách, bảo đảm quyền lợi hợp pháp và tạo đồng thuận trong quá trình thu hồi đất.

Dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên đến Trung tâm hành chính TP Đồng Nai và sân bay Long Thành có tổng chiều dài 44,5 km, tốc độ thiết kế tối đa 120 km/h, được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 dài 7,1 km, nối ga Suối Tiên với Trung tâm hành chính TP Đồng Nai; giai đoạn 2 dài 36,3 km, kết nối trung tâm hành chính thành phố với sân bay Long Thành.

Dự án bao gồm xây dựng các nhà ga, depot và công trình trên tuyến, với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 60.260 tỷ đồng. Tổng diện tích đất sử dụng khoảng 192 ha, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ước tính 4.320 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2026–2030.

Đáng chú ý, Chính phủ cho phép UBND TP Đồng Nai triển khai dự án theo hình thức cấp bách.