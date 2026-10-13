Hà Nội tính đưa gần 300 hộ dân ra khỏi quy hoạch công viên Võ Thị Sáu

Chiều 12/10, phường Bạch Mai (Hà Nội) tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn đối với công tác lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công viên Võ Thị Sáu. Đại diện cán bộ cơ sở và người dân tham dự đã bày tỏ đồng tình với chủ trương đồ án này.

Phó Chủ tịch UBND phường Bạch Mai Nguyễn Hoành Dũng cho hay, công viên Võ Thị Sáu (trước là công viên Tuổi trẻ Thủ đô) có tổng diện tích khoảng 26ha. Trong quá trình quản lý, sử dụng, tại đây từng tồn tại nhiều vi phạm lấn chiếm đất công viên như xây dựng sân bóng đá, sân tennis có mái che, các công trình dịch vụ, bãi đỗ xe…

Người dân phường Bạch Mai tại hội nghị lấy ý kiến về điều chỉnh quy hoạch 1/500 công viên Võ Thị Sáu.

Sau khi được thành lập và đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ 1/7/2025, phường Bạch Mai tập trung xử lý các vi phạm, đồng thời triển khai điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nhằm khắc phục những bất cập trong quản lý, sử dụng đất, với diện tích sau điều chỉnh khoảng 22,45ha.

Theo quy định trước đây, thẩm quyền phê duyệt quy hoạch thuộc UBND thành phố; khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, thẩm quyền này được giao UBND phường.

Về vấn đề đưa khu vực tổ dân phố 4A, 4B phường Thanh Nhàn cũ (nay là tổ dân phố 16 phường Bạch Mai) ra khỏi quy hoạch công viên mà nhiều người dân quan tâm, ông Nguyễn Hoành Dũng nhấn mạnh: Sau khi điều chỉnh tổng thể quy hoạch công viên Võ Thị Sáu được cấp có thẩm quyền phê duyệt, gần 300 hộ dân tại khu vực này có thể thực hiện các thủ tục liên quan chuyển đổi chức năng sử dụng đất, xây dựng, cải tạo nhà ở theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND phường Bạch Mai khẳng định, để có được công trình công viên đẹp như phương án quy hoạch giới thiệu, việc đầu tư xây dựng đòi hỏi nguồn kinh phí tương đối lớn. Người dân trong phường là đối tượng trực tiếp thụ hưởng nên cần tham gia góp ý với phương án quy hoạch, hướng tới xây dựng công viên trong tương lai.

Phối cảnh tổng thể dự án.

Về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công viên Võ Thị Sáu, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường Bạch Mai cho hay, dự án có diện tích nghiên cứu khoảng 26,75ha, diện tích lập điều chỉnh quy hoạch khoảng 22,45ha, bao gồm một số chức năng chính.

Đất ngoài phạm vi công viên có chức năng công cộng đô thị (xây dựng công trình công cộng cấp thành phố) với quy mô 0,94ha theo định hướng quy hoạch phân khu; trạm biến áp 220kV Hai Bà Trưng dự kiến được bố trí tại khu đất phía Đông Nam công viên, quy mô dự kiến 0,4ha.

Đất công viên chuyên đề có công viên văn hóa, giải trí, thể dục thể thao Võ Thị Sáu, gồm diện tích mặt nước và đất các khu chức năng. Trong đó diện tích mặt nước khoảng 100.997,2m², chiếm 45% tổng diện tích toàn khu.

Đất các khu chức năng gồm: Đất Khu tưởng niệm Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Võ Thị Sáu (9.085,8m²), mật độ xây dựng tối đa 10% với tầng cao tối đa 1 tầng; đất khu đền thờ bà Chúa Hồ (khoảng 421,9m²), mật độ xây dựng tối đa 15% với tầng cao tối đa 1 tầng; đất khai thác dịch vụ (khoảng 20.122,8m²); đất cây xanh công viên tĩnh (khoảng 56.054,1m²), mật độ xây dựng tối đa 5% với tầng cao tối đa 1 tầng; điểm đỗ xe kết hợp trạm sạc xe điện (khoảng 2.891m²); đất giao thông (17.983,3m²).