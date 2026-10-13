Thu nhập mua nhà ở xã hội tính theo lương trước thuế hay thực nhận?

Ông Nguyễn Hoàng Hải (Đồng Nai) làm hồ sơ mua nhà ở xã hội theo Mẫu số 01a ban hành kèm Thông tư số 32/2025/TT-BXD (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 08/2026/TT-BXD). Mẫu 01a yêu cầu cơ quan, doanh nghiệp xác nhận tổng thu nhập bình quân hằng tháng thực nhận theo Bảng tiền công, tiền lương.

Tuy nhiên, công ty nơi ông Hải làm việc (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) có chính sách không xác nhận thu nhập thực nhận (net salary) vì số tiền thực nhận thay đổi theo các khoản khấu trừ như BHXH, BHYT, BHTN, thuế TNCN, phụ cấp, thưởng... Công ty chỉ xác nhận được thu nhập trước thuế (gross salary) hoặc mức thu nhập theo bảng lương.

Ông Hải hỏi, trong trường hợp doanh nghiệp không có chính sách xác nhận thu nhập thực nhận mà chỉ xác nhận thu nhập trước thuế, hồ sơ theo Mẫu 01a có được chấp nhận hay không? Doanh nghiệp có thể ghi xác nhận mức thu nhập trước thuế và người lao động nộp bổ sung sao kê lương, bảng lương để chứng minh thu nhập hay không? Trường hợp này cần thực hiện theo hướng dẫn nào để bảo đảm hồ sơ mua nhà ở xã hội đúng quy định?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Điều 30 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chỉ tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 136/2026/NĐ-CP ngày 7/4/2026) quy định về điều kiện thu nhập để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội (mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội) như sau:

"Điều 30. Điều kiện về thu nhập

Đối với các đối tượng quy định tại các khoản 5, 6 và 8 Điều 76 của Luật Nhà ở thì phải đảm bảo điều kiện về thu nhập như sau:

a) Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân thì có thu nhập bình quân hằng tháng thực nhận không quá 25 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên thì thu nhập bình quân hằng tháng thực nhận không quá 35 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

b) Trường hợp người đứng đơn đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì người đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập bình quân hằng tháng thực nhận không quá 50 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận".

Như vậy, pháp luật về nhà ở chỉ quy định việc xác định thu nhập của cá nhân để mua nhà ở xã hội căn là thu nhập trung bình hằng tháng thực nhận trong 12 tháng liên tục do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mà người đó làm việc xác nhận.

Đề nghị ông nghiên cứu các quy định trên, đối chiếu với trường hợp của mình để thực hiện.