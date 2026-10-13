Có đất chưa có nhà, cần xác nhận gì để mua nhà ở xã hội?

Khi bà xin xác nhận điều kiện về nhà ở để phục vụ đăng ký mua nhà ở xã hội thì bà được Văn phòng đăng ký đất đai nơi có dự án trả kết quả chỉ ghi lại đúng các thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mảnh đất bà đã đứng tên mà không khẳng định việc bà chưa có nhà trên đất.

Bà Mai hỏi, trong trường hợp này bà cần làm hoặc xin thêm các giấy tờ nào để xác định trên đất chưa có nhà và đáp ứng yêu cầu điều kiện được mua nhà ở xã hội?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điều 29 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội có quy định điều kiện về nhà ở để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội (được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 54/2026/NĐ-CP ngày 9/2/2026) như sau:

"Điều 29. Điều kiện về nhà ở

1. Trường hợp chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình được xác định khi đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 77 của Luật Nhà ở và vợ hoặc chồng của đối tượng đó (nếu có) được xác định là không có tên hoặc không có nội dung thông tin về nhà ở trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có dự án nhà ở xã hội đó.

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy đề nghị xác nhận về điều kiện nhà ở, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có dự án nhà ở xã hội xác nhận theo quy định tại khoản này".

Tại Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2026/TT-BXD ngày 15/2/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực nhà ở đã hướng dẫn Giấy tờ chứng minh điều kiện về nhà ở để được mua, thuê mua nhà ở xã hội/nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân (trường hợp chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, hoặc không có tên hoặc không có nội dung thông tin về nhà ở trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất).

Theo đó, để chứng minh chưa có nhà thuộc sở hữu của mình (điều kiện về nhà ở để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội) thì người kê khai và vợ hoặc chồng của người này (nếu có) phải không có tên hoặc không có nội dung thông tin về nhà ở trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại tỉnh, thành phố nơi có dự án nhà ở xã hội đó.

Đồng thời, người kê khai phải cam kết những lời khai (tại Mẫu số 02 nêu trên) là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai.

Ngày 31/01/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, trong đó, tại Điều 14 và Điều 15 đã quy định phân cấp thẩm quyền cho UBND cấp tỉnh quyết định giao cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh hoặc Chủ tịch UBND cấp xã hoặc Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trong lĩnh vực đất đai quy định về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp, đính chính, thu hồi, hủy Giấy chứng nhận đã cấp.

Đề nghị bà nghiên cứu các quy định nêu trên, đối chiếu với trường hợp của mình để thực hiện.