Tập đoàn Geleximco của đại gia Vũ Văn Tiền bắt tay DN Trung Quốc, nhắm loạt dự án ở lĩnh vực đặc biệt tại một tỉnh vùng núi Tây Bắc, nơi có cao nguyên được mệnh danh là "Đà Lạt của miền Bắc"

UBND tỉnh Sơn La vừa làm việc với Tập đoàn Geleximco và Công ty Chery Green Energy (Trung Quốc) để trao đổi về cơ hội hợp tác đầu tư trên địa bàn, trong đó có lĩnh vực phát triển hạ tầng khu công nghiệp.

Tại buổi làm việc, đại diện 2 doanh nghiệp bày tỏ sự quan tâm đến tiềm năng phát triển của Sơn La, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. GELEXIMCO là tập đoàn đa ngành, trong đó năng lượng là một lĩnh vực trọng tâm, với định hướng phát triển các dự án năng lượng sạch ứng dụng công nghệ hiện đại. Trong khi đó, Chery Green Energy có kinh nghiệm và nền tảng công nghệ trong lĩnh vực năng lượng xanh.

Hai doanh nghiệp đã thành lập liên doanh nhằm nghiên cứu, xúc tiến đầu tư các dự án năng lượng sạch tại Việt Nam.

Qua tìm hiểu bước đầu, đoàn công tác đánh giá Sơn La có điều kiện để nghiên cứu phát triển các dự án điện mặt trời, điện gió. Các doanh nghiệp đề nghị tỉnh cung cấp thông tin về quy hoạch, hiện trạng sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, khả năng kết nối lưới điện và cơ chế, chính sách liên quan để đánh giá tính khả thi của từng phương án.

Bên cạnh năng lượng tái tạo, đoàn cũng quan tâm đến cơ hội đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và chăn nuôi. Các doanh nghiệp mong muốn làm việc với cơ quan chuyên môn của tỉnh để tìm hiểu quỹ đất, điều kiện sản xuất, nguồn nguyên liệu, hạ tầng giao thông và định hướng phát triển của từng lĩnh vực.

Theo giới thiệu của lãnh đạo tỉnh Sơn La, địa phương có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng đa dạng, thuận lợi để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chăn nuôi và du lịch. Tỉnh cũng đang tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng, trong đó tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu là dự án giao thông trọng điểm được triển khai, góp phần tăng cường kết nối khu vực.

Đáng chú ý, theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, tổng công suất nguồn điện được quy hoạch phát triển trên địa bàn Sơn La đạt 7.785,4 MW. Tỉnh có tiềm năng phát triển nhiều loại hình năng lượng, gồm thủy điện, điện gió và điện mặt trời.

Trong đó, lòng hồ thủy điện Sơn La và Hòa Bình được xác định có tiềm năng nghiên cứu phát triển điện mặt trời nổi. Các khu vực Mộc Châu, Vân Hồ, Nà Sản, Sông Mã, Sốp Cộp và Bắc Yên có điều kiện để khảo sát, đánh giá khả năng phát triển dự án điện gió, điện mặt trời. Địa hình có độ dốc lớn cùng hệ thống sông, suối phong phú cũng tạo dư địa phát triển thủy điện vừa và nhỏ.

Hiện các doanh nghiệp đang ở bước tìm hiểu thông tin, nghiên cứu phương án và đề xuất khảo sát thực tế. Việc lựa chọn dự án cụ thể sẽ phụ thuộc vào kết quả đánh giá tính khả thi, điều kiện quy hoạch, quỹ đất, hạ tầng kết nối và các quy định liên quan.