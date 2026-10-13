Khát vọng của doanh nhân Đỗ Anh Tuấn: Từ 10 kỹ sư phân mềm đến giấc mơ xây dựng AI Data Center tầm cỡ thế giới

Doanh nhân Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sunshine đón nhận danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu xuất sắc – Cúp Thánh Gióng 2026 do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng trao tặng.

Khởi đầu với 10 kỹ sư phần mềm cách đây một thập kỷ, doanh nhân Đỗ Anh Tuấn đã đưa Sunshine Group phát triển thành tập đoàn kinh tế đa ngành. Nhưng khi Sunshine tròn 10 tuổi, vị Chủ tịch này lại hướng tới một mục tiêu lớn hơn: xây dựng những trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo tầm cỡ thế giới, góp phần đưa Việt Nam từ quốc gia sử dụng công nghệ trở thành quốc gia có năng lực làm chủ hạ tầng công nghệ.

Mười năm trước, hành trang là 10 kỹ sư phần mềm

Cách đây 10 năm, khi bắt đầu hành trình xây dựng Sunshine Group, ông Đỗ Anh Tuấn không có trong tay những khu đô thị quy mô lớn hay những tòa tháp hàng chục tầng. Điểm xuất phát là một nhóm 10 kỹ sư phần mềm.

Họ làm việc với máy tính, những dòng mã lập trình và niềm tin rằng công nghệ có thể tạo ra giá trị lớn hơn rất nhiều so với nguồn lực ban đầu.

Trong một thập kỷ, doanh nghiệp đã phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực bất động sản, từng bước hình thành hệ sinh thái đầu tư, xây dựng, phát triển dự án và các nền tảng công nghệ.

Nhưng với ông Đỗ Anh Tuấn, bất động sản không nhất thiết là đích đến cuối cùng. Đó còn là một giai đoạn để doanh nghiệp tích lũy vốn, xây dựng năng lực quản trị, phát triển đội ngũ và tổ chức những dự án có quy mô ngày càng lớn.

Mười năm trước, họ viết phần mềm để giải quyết những bài toán của doanh nghiệp. Mười năm sau, khát vọng là xây dựng hạ tầng công nghệ để tham gia giải quyết những bài toán lớn của quốc gia.

Từ những tòa tháp đến vị thế của một doanh nghiệp đóng góp lớn cho ngân sách

Năm 2026 đánh dấu cột mốc Sunshine Group tròn 10 năm thành lập. Từ một doanh nghiệp nhỏ, Sunshine đã mở rộng hoạt động, tham gia phát triển nhiều dự án bất động sản quy mô lớn tại Hà Nội, TP.HCM và các địa phương khác.

Theo thông tin xếp hạng được công bố bởi CafeF, tập đoàn đứng thứ hai trong nhóm doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách năm 2026. Thứ hạng và tiêu chí thống kê cần được đối chiếu với bảng xếp hạng chính thức trước khi xuất bản.

Đóng góp ngân sách không chỉ phản ánh quy mô kinh doanh. Nó còn gắn với khả năng chuyển hóa các dự án đầu tư thành hoạt động kinh tế thực tế, tạo việc làm, thúc đẩy các ngành xây dựng, vật liệu, dịch vụ và nhiều chuỗi cung ứng khác.

Thành công trong bất động sản đã giúp Sunshine có được nền tảng tài chính và năng lực triển khai những dự án lớn. Và chính từ nền tảng ấy, một tham vọng mới đang hình thành.

Khi trí tuệ nhân tạo đang định hình lại nền kinh tế toàn cầu, Chủ tịch Sunshine Group Đỗ Anh Tuấn nhìn thấy một cơ hội mang tính bước ngoặt.

Khát vọng mới: Xây dựng AI Data Center tầm cỡ thế giới

Khi trí tuệ nhân tạo đang định hình lại nền kinh tế toàn cầu, ông Đỗ Anh Tuấn nhìn thấy một cơ hội mang tính bước ngoặt.

Nếu trước đây công nghệ chủ yếu được hiểu là phần mềm, ứng dụng và các nền tảng số, thì trong kỷ nguyên AI, năng lực công nghệ còn phụ thuộc vào những hạ tầng vật lý khổng lồ: trung tâm dữ liệu, hệ thống tính toán hiệu năng cao, năng lượng, mạng truyền dẫn và các trung tâm nghiên cứu phát triển.

Những AI Data Center thế hệ mới có thể cần công suất điện hàng trăm megawatt, nguồn vốn đầu tư nhiều tỷ USD và hệ sinh thái kỹ thuật phức tạp. Đây là cuộc chơi đòi hỏi sự kết hợp giữa công nghệ, tài chính, năng lượng, xây dựng và năng lực quản trị những công trình quy mô lớn.

Trong định hướng chiến lược, Sunshine Group nghiên cứu phát triển hạ tầng AI Data Center quy mô lớn, hướng tới công suất hàng trăm megawatt, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác công nghệ và kỹ thuật quốc tế.

Mục tiêu không đơn thuần là xây dựng những tòa nhà đặt máy chủ. Khát vọng lớn hơn là xây dựng một phần hạ tầng trí tuệ của nền kinh tế Việt Nam trong tương lai.

Từ làm phần mềm đến làm chủ hạ tầng AI: Một hành trình trở về với công nghệ

Điều thú vị trong câu chuyện của Đỗ Anh Tuấn là sau 10 năm mở rộng sang những lĩnh vực có quy mô vốn lớn, doanh nghiệp lại lựa chọn công nghệ làm một trong những trọng tâm chiến lược tiếp theo.

Nếu 10 năm trước, Sunshine bắt đầu bằng việc phát triển phần mềm, thì trong thập kỷ tới, tham vọng là tham gia xây dựng hạ tầng để những công nghệ tiên tiến nhất có thể được nghiên cứu, phát triển và vận hành tại Việt Nam.

Để xây dựng một AI Data Center tầm cỡ thế giới, doanh nghiệp cần năng lực huy động vốn dài hạn, bảo đảm nguồn điện, hệ thống làm mát, an toàn dữ liệu, kết nối quốc tế và khả năng tiếp cận công nghệ tính toán tiên tiến.

Không chỉ cần vốn, lĩnh vực này còn đòi hỏi đội ngũ kỹ sư, nhà nghiên cứu và chuyên gia vận hành có trình độ cao.

Nếu được triển khai thành công, các trung tâm dữ liệu AI có thể góp phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận năng lực tính toán, phát triển các mô hình AI, ứng dụng công nghệ vào sản xuất và từng bước nâng cao năng suất.

Sunshine Group đang nghiên cứu phát triển dự án trung tâm dữ liệu và hạ tầng tính toán AI (AI Data Center) quy mô hàng đầu Việt Nam.

Khi khát vọng của doanh nhân gặp khát vọng phát triển của đất nước

Việt Nam đang đứng trước yêu cầu tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới. Những lĩnh vực truyền thống vẫn giữ vai trò quan trọng, nhưng để tạo ra bước nhảy vọt về năng suất, nền kinh tế cần những công cụ sản xuất mới.

Trí tuệ nhân tạo có thể trở thành một trong những công cụ đó. Từ sản xuất công nghiệp, logistics, tài chính, y tế đến giáo dục và quản trị đô thị, AI có khả năng thay đổi cách doanh nghiệp vận hành và cách con người làm việc.

Tuy nhiên, để AI thực sự tạo ra giá trị, Việt Nam cần một hệ sinh thái đồng bộ gồm hạ tầng tính toán, năng lượng, dữ liệu, nghiên cứu, nhân lực và thị trường ứng dụng.

Những dự án AI Data Center quy mô lớn, nếu được đầu tư bài bản, có thể đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái ấy.

Tất nhiên, từ một khát vọng đến một trung tâm dữ liệu AI vận hành hiệu quả là hành trình dài, với những thách thức lớn về vốn, công nghệ, năng lượng và thị trường. Thành công cuối cùng sẽ phải được chứng minh bằng những dự án cụ thể và hiệu quả khai thác thực tế.

Mười năm đầu để lớn mạnh, mười năm tiếp theo để chinh phục công nghệ

Năm 2026, cùng với dấu mốc Sunshine Group tròn 10 năm thành lập, doanh nhân Đỗ Anh Tuấn được vinh danh trong chương trình tôn vinh doanh nhân tiêu biểu, theo thông tin do doanh nghiệp cung cấp.

Nhưng có lẽ câu chuyện đáng chú ý nhất không nằm ở những gì đã đạt được. Nó nằm ở lựa chọn cho chặng đường tiếp theo.

Khi nhiều doanh nghiệp có thể tiếp tục mở rộng trong những lĩnh vực đã thành công, Đỗ Anh Tuấn lại đặt ra tham vọng bước vào một lĩnh vực đòi hỏi nguồn lực, tri thức và năng lực cạnh tranh ở cấp độ toàn cầu.

Mười năm trước, Đỗ Anh Tuấn bắt đầu bằng khát vọng làm chủ những dòng mã. Mười năm sau, khát vọng ấy đã lớn hơn: góp phần để Việt Nam từng bước làm chủ hạ tầng trí tuệ nhân tạo.

Và nếu thập kỷ đầu tiên của Sunshine Group là câu chuyện về hành trình lớn mạnh của một doanh nghiệp, thì thập kỷ tiếp theo có thể sẽ được định nghĩa bằng một câu hỏi lớn hơn: Doanh nghiệp Việt Nam có thể đi xa đến đâu trong cuộc đua công nghệ toàn cầu?