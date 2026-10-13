Việt Nam sắp có khu đô thị du lịch sinh thái hơn 17.200 tỷ đồng tại nơi được mệnh danh là “đàn trời trên biển”

Sở Tài chính Hà Tĩnh đang tìm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Thiên Cầm.



Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Thiên Cầm có quy mô khoảng 180,12 ha. Các sản phẩm dịch vụ cung cấp dự kiến bao gồm 2.372 căn nhà ở thương mại, 975 căn nhà ở xã hội, cùng với các tiện ích công cộng, thương mại, dịch vụ, khách sạn 5 sao, khu quần thể du lịch nghỉ dưỡng, trung tâm hội nghị quốc tế và sân golf.

Dự án có tổng vốn đầu tư 17.211 tỷ đồng, bao gồm sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án và chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

Dự án hướng đến mục tiêu hình thành một khu đô thị hiện đại, kết hợp hài hòa giữa du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và thương mại, dịch vụ, qua đó khai thác hiệu quả lợi thế về phát triển du lịch của khu vực Thiên Cầm đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương, mở ra cơ hội cho phát triển du lịch Hà Tĩnh.

Nhà đầu tư được lựa chọn có trách nhiệm triển khai dự án đúng theo mục tiêu, quy mô, tiến độ và các nội dung đã được chấp thuận. Đặc biệt, nhà đầu tư cần đảm bảo sự đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, xã hội, kết nối với khu vực, tuân thủ quy hoạch đã được phê duyệt.

Quá trình triển khai dự án, nhà đầu tư phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, bảo vệ môi trường, cũng như các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

Dự kiến, dự án được khởi công vào quý I/2027 và hoàn thành vào II/2030