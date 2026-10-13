Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam sắp có khu đô thị du lịch sinh thái hơn 17.200 tỷ đồng tại nơi được mệnh danh là “đàn trời trên biển”

| | Bất động sản

Khu đô thị du lịch sinh thái Thiên Cầm (Hà Tĩnh) có quy mô 180ha, vốn đầu tư 17.200 tỷ đồng.

Sở Tài chính Hà Tĩnh đang tìm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Thiên Cầm.

Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Thiên Cầm có quy mô khoảng 180,12 ha. Các sản phẩm dịch vụ cung cấp dự kiến bao gồm 2.372 căn nhà ở thương mại, 975 căn nhà ở xã hội, cùng với các tiện ích công cộng, thương mại, dịch vụ, khách sạn 5 sao, khu quần thể du lịch nghỉ dưỡng, trung tâm hội nghị quốc tế và sân golf.

Dự án có tổng vốn đầu tư 17.211 tỷ đồng, bao gồm sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án và chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

Dự án hướng đến mục tiêu hình thành một khu đô thị hiện đại, kết hợp hài hòa giữa du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và thương mại, dịch vụ, qua đó khai thác hiệu quả lợi thế về phát triển du lịch của khu vực Thiên Cầm đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương, mở ra cơ hội cho phát triển du lịch Hà Tĩnh.

Nhà đầu tư được lựa chọn có trách nhiệm triển khai dự án đúng theo mục tiêu, quy mô, tiến độ và các nội dung đã được chấp thuận. Đặc biệt, nhà đầu tư cần đảm bảo sự đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, xã hội, kết nối với khu vực, tuân thủ quy hoạch đã được phê duyệt.

Quá trình triển khai dự án, nhà đầu tư phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, bảo vệ môi trường, cũng như các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

Dự kiến, dự án được khởi công vào quý I/2027 và hoàn thành vào II/2030

Dương Tâm

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ người bán mì ăn liền, thuốc thú y, thợ cơ khí… đến những doanh nhân quyền lực trên thị trường bất động sản

Từ người bán mì ăn liền, thuốc thú y, thợ cơ khí… đến những doanh nhân quyền lực trên thị trường bất động sản Nổi bật

Chủ tịch Nam Long Group Nguyễn Xuân Quang: Nguyên tắc "lụt thì lụt cả làng" nhưng DN phải biết chia sẻ rủi ro với khách hàng...nếu sức chưa đủ, chúng tôi thẳng thắn khuyên khách hàng chưa nên mua nhà vội

Chủ tịch Nam Long Group Nguyễn Xuân Quang: Nguyên tắc "lụt thì lụt cả làng" nhưng DN phải biết chia sẻ rủi ro với khách hàng...nếu sức chưa đủ, chúng tôi thẳng thắn khuyên khách hàng chưa nên mua nhà vội Nổi bật

Khát vọng của doanh nhân Đỗ Anh Tuấn: Từ 10 kỹ sư phân mềm đến giấc mơ xây dựng AI Data Center tầm cỡ thế giới

Khát vọng của doanh nhân Đỗ Anh Tuấn: Từ 10 kỹ sư phân mềm đến giấc mơ xây dựng AI Data Center tầm cỡ thế giới

15:22 , 13/10/2026
TP.HCM chấp thuận đầu tư Khu nhà ở xã hội hơn 64.000 tỷ đồng, diện tích 191 ha

TP.HCM chấp thuận đầu tư Khu nhà ở xã hội hơn 64.000 tỷ đồng, diện tích 191 ha

15:03 , 13/10/2026
Vượt Tokyo, Seoul, Thượng Hải và Singapore, một thành phố của Việt Nam vừa được Oscar du lịch vinh danh năm thứ 3 liên tiếp ở một hạng mục hàng đầu châu Á

Vượt Tokyo, Seoul, Thượng Hải và Singapore, một thành phố của Việt Nam vừa được Oscar du lịch vinh danh năm thứ 3 liên tiếp ở một hạng mục hàng đầu châu Á

14:48 , 13/10/2026
Hà Nội: Dở khóc dở cười bắc ván vào nhà vì cống thoát nước cao như 'tường thành'

Hà Nội: Dở khóc dở cười bắc ván vào nhà vì cống thoát nước cao như 'tường thành'

14:42 , 13/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên