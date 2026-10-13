Siêu quần thể “Bà Nà Hills thứ 2” do Sun Group đầu tư nằm trên ngọn núi cao 1.000m dự kiến khởi công ngay trong tháng này

Sáng 13/10/2026, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan để rà soát tiến độ triển khai các dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, Sun Group đang nghiên cứu, triển khai 12 dự án trên địa bàn tỉnh với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 200.000 tỷ đồng. Các dự án tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và phát triển đô thị, được kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, khai thác tiềm năng du lịch và phát triển hạ tầng đô thị của tỉnh.

Đối với dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 16.234 tỷ đồng. Nhà đầu tư đã hoàn thành các thủ tục về đất đai, lâm nghiệp, đấu giá quyền sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính; hiện đang hoàn thiện hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án dự kiến khởi công ngày 30/10/2026. Tuy nhiên, danh mục ưu tiên áp dụng cơ chế đặc thù về vật liệu xây dựng chưa được ban hành, cần sớm hoàn thiện để bảo đảm tiến độ.

Tại buổi làm việc, Sun Group đề xuất ưu tiên hoàn thiện thủ tục pháp lý đối với dự án núi U Bò - hồ Thác Chuối trong quý IV/2026, đồng thời kiến nghị các sở, ngành, địa phương phối hợp tổ chức khởi công dự án vào ngày 30/10/2026.

Tập đoàn cũng đề nghị đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch phân khu khu vực hồ Thác Chuối - U Bò, điều chỉnh quy hoạch chung Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và sớm xác định giá đất đối với 3 dự án khu đô thị nhằm đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo 05 dự án ưu tiên của Sun Group, xây dựng phương án kiểm soát tiến độ theo từng nhiệm vụ, xác định rõ cơ quan chủ trì, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm thực hiện. Các sở, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để các thủ tục hành chính làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Đối với dự án núi U Bò - hồ Thác Chuối, cần khẩn trương hoàn thành, phê duyệt quy hoạch chi tiết và báo cáo đánh giá tác động môi trường theo kế hoạch; đồng thời chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức lễ khởi công, bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường và các yêu cầu liên quan.

Riêng các dự án tại Phong Nha - Kẻ Bàng, nhà đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và Ban Quản lý Vườn Quốc gia để rà soát phương án quy hoạch, bảo đảm cơ sở pháp lý, lộ trình thực hiện và hiệu quả kinh tế - xã hội.

Kết luận buổi làm việc, ông Phan Phong Phú - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, yêu cầu ưu tiên 05 dự án do Sun Group đề xuất, xác định đây là những dự án động lực, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế - xã hội của tỉnh. UBND tỉnh sẽ phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương đưa các dự án vào luồng ưu tiên xử lý, đồng thời quản lý chặt chẽ tiến độ theo từng mốc công việc.

Đối với dự án núi U Bò - hồ Thác Chuối, đồng chí yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thành các thủ tục theo tiến độ đã duyệt, phấn đấu tổ chức khởi công ngày 30/10/2026. Sở Công Thương phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan hoàn thiện nội dung về cơ chế đặc thù đối với vật liệu xây dựng trong ngày 13/10/2026. Các cơ quan được giao nhiệm vụ phải chủ động phối hợp, bảo đảm đầy đủ điều kiện để lễ khởi công diễn ra theo kế hoạch.

Đối với các dự án tại Phong Nha - Kẻ Bàng, Ban Quản lý Vườn Quốc gia phối hợp với nhà đầu tư nghiên cứu phương án quy hoạch, hoàn thiện các nội dung liên quan theo kế hoạch. Sở Xây dựng khẩn trương tham mưu xử lý các nội dung về quy hoạch, thẩm định đối với những dự án thuộc trách nhiệm.

Đối với 3 dự án khu đô thị, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, xác định giá đất, làm cơ sở xây dựng phương án tài chính và đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Nhà đầu tư cần chủ động bố trí kinh phí, phối hợp với đơn vị chuyên môn thực hiện đo đạc, kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, công khai phương án bồi thường và tổ chức chi trả theo quy định.

Núi U Bò nằm trong vùng đệm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, có độ cao hơn 1.000 m so với mực nước biển. Khu vực được bao phủ bởi những cánh rừng tự nhiên, khí hậu mát mẻ và thường xuyên xuất hiện sương mây.

Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, từ đỉnh U Bò có thể quan sát các dãy núi, vùng đồng bằng, đô thị ven biển và Biển Đông ở phía xa. Đây cũng được xem là khu vực nằm trên một trong những đoạn hẹp của Việt Nam theo chiều Đông - Tây.

Tên gọi U Bò được cho là bắt nguồn từ hình dáng của dãy núi khi nhìn từ xa, trông giống phần u trên lưng bò.