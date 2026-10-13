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Một tuyến đại lộ được quy hoạch rộng gấp 4 đường băng sân bay, nối thẳng thành phố giàu nhất miền Bắc ra biển, rút ngắn thời gian di chuyển không quá 1 giờ

| | Bất động sản

Tỉnh Hưng Yên định hướng phát triển tuyến đại lộ rộng 180m, tốc độ tối đa 120 km/h, kết nối Hà Nội với khu vực ven biển, hướng tới rút ngắn thời gian di chuyển xuống không quá một giờ.

Một tuyến đại lộ được quy hoạch rộng gấp 4 đường băng sân bay, nối thẳng thành phố giàu nhất miền Bắc ra biển, rút ngắn thời gian di chuyển không quá 1 giờ- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Hưng Yên vừa công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo định hướng, tỉnh được định vị là trung tâm của vùng Thủ đô và vùng đồng bằng sông Hồng, lấy công nghiệp, công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, logistics, đô thị và kinh tế biển làm những động lực tăng trưởng chủ yếu.

Quy hoạch xác định 3 vùng phát triển chính. Vùng động lực phía Bắc nằm tại cửa ngõ Đông Nam của Thủ đô Hà Nội, được định hướng trở thành trung tâm công nghiệp, đô thị, dịch vụ, logistics và công nghệ cao, đồng thời là cửa ngõ giao thương giữa vùng Thủ đô với khu vực đồng bằng ven biển.

Vùng trung tâm giữ vai trò đầu mối hành chính, chính trị, văn hóa và giáo dục, đồng thời kết nối vùng động lực phía Bắc với khu vực ven biển. Trong khi đó, vùng ven biển phía Đông và Đông Nam được xác định là động lực tăng trưởng chiến lược mới, tập trung phát triển kinh tế biển tổng hợp, công nghiệp năng lượng, chế biến, chế tạo, logistics cảng biển, đô thị, dịch vụ biển và du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

Đáng chú ý, quy hoạch chú trọng phát triển các trục giao thông huyết mạch Bắc – Nam và mạng lưới kết nối với các địa phương trong vùng đồng bằng sông Hồng. Trong đó, tuyến đường kết nối Hà Nội với khu vực ven biển được đề xuất có mặt cắt ngang rộng 180m rộng gấp 4 lần đường băng 07L/25R tại sân bay Tân Sơn Nhất rộng 45 m, tốc độ tối đa 120 km/h, hướng tới rút ngắn thời gian di chuyển xuống không quá một giờ.

Tuyến kết nối trung tâm tỉnh với sân bay Gia Bình và sân bay phía Nam Hà Nội dự kiến có mặt cắt ngang 120m, kết hợp đường sắt.

Bên cạnh hạ tầng giao thông, Hưng Yên định hướng phát triển Khu công nghệ cao Hưng Yên và triển khai dự án phục dựng, tái hiện Phố Hiến xưa. Theo thông tin công bố, sau khi quy hoạch được hình thành, nhiều doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đã đến tìm hiểu môi trường đầu tư, kinh doanh và đề xuất đầu tư tại tỉnh.

Trong lĩnh vực công nghiệp, tỉnh dự kiến quy hoạch 1 khu kinh tế, 1 khu công nghệ cao, 66 khu công nghiệp và 115 cụm công nghiệp. Việc phát triển các khu, cụm công nghiệp được định hướng nhằm mở rộng quỹ đất sản xuất, thu hút dòng vốn đầu tư trong nước và nước ngoài, đồng thời thúc đẩy các ngành công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ.

Sau hợp nhất, Hưng Yên có diện tích tự nhiên khoảng 2.638 km² đất liền và 487 km² không gian biển, dân số trên 3,5 triệu người, với 104 đơn vị hành chính cấp xã. Không gian phát triển mở rộng được xác định là cơ sở để kết nối, bổ trợ lợi thế giữa các khu vực, tạo dư địa phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ, logistics và kinh tế biển.


Ngọc Linh

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