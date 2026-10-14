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5 mẫu nhà 2 tầng mái Nhật dưới 2 tỷ đồng đáng tham khảo

| | Bất động sản

Nhà 2 tầng mái Nhật được ưa chuộng nhờ kiến trúc cân đối, không gian sống tiện nghi và phù hợp với nhiều diện tích đất.

Đặc trưng nổi bật của nhà mái Nhật là hệ mái có độ dốc vừa phải, mở rộng ra các phía, tạo cảm giác thanh thoát nhưng vẫn bề thế. Thiết kế 2 tầng giúp tối ưu diện tích sử dụng, dễ dàng bố trí phòng khách, bếp, phòng ngủ và các không gian sinh hoạt chung theo nhu cầu của gia đình.

Với ngân sách dưới 2 tỷ đồng, gia chủ có thể tham khảo các mẫu nhà mái Nhật có thiết kế tối ưu công năng, lựa chọn vật liệu hợp lý để kiểm soát chi phí xây dựng.

Nhà mái Nhật 2 tầng đơn giản

(Ảnh: Duraflex)

Mẫu nhà mái Nhật 2 tầng đơn giản thường tập trung vào những đường nét vuông vắn, bố cục hài hòa. Nhà thường sử dụng các gam màu trung tính như trắng, xám hoặc be để tạo cảm giác thanh lịch, nhẹ nhàng và kết hợp tông màu trắng, xám.

Với diện tích sàn khoảng 60-80m² mỗi tầng, gia chủ có thể bố trí phòng khách, bếp và khu vực ăn uống ở tầng 1; tầng 2 dành cho các phòng ngủ và không gian sinh hoạt riêng. Tổng chi phí có thể được kiểm soát dưới 2 tỷ đồng nếu diện tích xây dựng, vật liệu và mức độ hoàn thiện phù hợp.

Nhà 2 tầng mái Nhật chữ L

(Ảnh minh họa: AI)

Nhà mái Nhật chữ L phù hợp với khu đất rộng hoặc gia đình muốn dành một khoảng sân bên hông để trồng cây, đỗ xe.

Tuy nhiên, thiết kế chữ L cần được tính toán kỹ để tránh hành lang dài, góc khuất hoặc lãng phí diện tích. Ngoài ra, nên chú ý giải pháp thoát nước tại các vị trí giao mái, chống thấm và thông gió tự nhiên.

Nếu diện tích xây dựng vừa phải, hình khối đơn giản và vật liệu được lựa chọn hợp lý, mẫu nhà 2 tầng mái Nhật chữ L có thể nằm trong ngân sách dự kiến.

Nhà 2 tầng mái Nhật có gara

(Ảnh minh họa: AI)

Với gia đình sở hữu ô tô, mẫu nhà mái Nhật 2 tầng có gara là lựa chọn đáng tham khảo. Gara có thể bố trí ở tầng 1, cạnh phòng khách hoặc tại một phần mặt tiền, tùy hình dạng khu đất.

Tuy nhiên, gara làm tăng diện tích xây dựng và ảnh hưởng đến cách bố trí các phòng. Vì vậy, để tổng ngân sách không vượt 2 tỷ đồng, gia chủ nên cân nhắc diện tích gara, diện tích các phòng và mức đầu tư cho hệ mái, cửa cùng vật liệu hoàn thiện.

Nhà 2 tầng mái Nhật 3 phòng ngủ

(Ảnh minh họa: AI)

Nhà mái Nhật có thể thiết kế diện tích khoảng 60-75m² mỗi tầng. Tầng 1 bố trí phòng khách, bếp ăn và một phòng ngủ; tầng 2 dành cho 2 phòng ngủ cùng không gian sinh hoạt chung hoặc phòng thờ.

Với chi phí khoảng 1,2-1,8 tỷ đồng, đây là phương án đáng cân nhắc cho gia đình 3-5 người.

Nhà ống 2 tầng mái Nhật

(Ảnh minh họa: AI)

Nhà ống 2 tầng mái Nhật phù hợp với khu đất đô thị có chiều ngang hạn chế. Thiết kế nên ưu tiên giếng trời, cửa sổ và cách bố trí phòng hợp lý để lấy sáng, thông gió.

Hệ mái Nhật có thể được giản lược để tránh làm tăng chi phí so với nhà mái bằng thông thường.

Theo Bằng Lăng/VTC News

VTC News

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