Siêu sân bay trên đảo nhân tạo lớn nhất thế giới rộng 2.000 ha, vượt Nhật Bản, Hong Kong để lập kỷ lục toàn cầu: Tương lai có thể đón tới 80 triệu khách mỗi năm, dự kiến hoàn thành vào 2035

Sân bay quốc tế Đại Liên Kim Châu Loan (Dalian Jinzhouwan International Airport) đang được xây dựng trên đảo nhân tạo rộng khoảng 2.000 ha, tại vùng biển phía đông vịnh Kim Châu, thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 4,3 tỷ USD, tương đương hơn 113.000 tỷ đồng.

Điểm đặc biệt của công trình là toàn bộ mặt bằng được hình thành bằng phương pháp lấn biển. Theo quy hoạch, đảo nhân tạo dài khoảng 6,2 km, rộng khoảng 3,5 km, cách bờ gần nhất khoảng 3 km, làm nơi bố trí nhà ga, đường băng và các công trình phụ trợ.

Để tạo đảo, các nhà thầu xây dựng hệ thống chắn biển dài khoảng 19 km, sau đó san lấp bên trong. Đến cuối năm 2025, phần lấn biển chính đã hoàn thành, tạo khoảng 20 km² đất mới với tổng khối lượng vật liệu san lấp vượt 280 triệu m³.

Việc tạo mặt bằng mới chỉ là bước đầu. Khu vực Kim Châu Loan có lớp đất mềm dưới đáy biển dày, điều kiện địa chất phức tạp, đòi hỏi nền đảo phải được xử lý sâu để đủ khả năng chịu tải và kiểm soát lún, đặc biệt tại khu vực đường băng.

Riêng phạm vi xử lý nền sâu có diện tích khoảng 10 km². Theo kế hoạch kỹ thuật, công đoạn này cần thêm khoảng 43 triệu m³ đất đá và khoảng 340.000 cọc các loại, gồm cọc trộn xi măng, cọc đá dăm và cọc phun áp lực cao.

Khoảng 12 triệu bấc thoát nước, với tổng chiều dài khoảng 200.000 km, được bố trí trong nền đất nhằm đẩy nhanh quá trình cố kết, giảm nguy cơ lún sau khi sân bay đi vào hoạt động.

Tại một số khu vực, lớp vật liệu gia tải được đắp cao tới khoảng 11,5 m, tạo tải trọng tương đương 17 tấn/m² và duy trì trong hơn một năm. Biện pháp này giúp nền đất lún trước khi triển khai các công trình chính.

Phần móng nhà ga cũng cần hệ kết cấu đặc biệt. Theo đó, các kỹ sư sử dụng hơn 3.000 cọc xuyên xuống lớp đá cứng dưới đáy biển, với đường kính cọc tới 1,6 m và chiều dài hơn 80 m. Độ sâu này được mô tả là gấp khoảng ba lần nền móng của các sân bay xây trên đất liền.

Cùng với hệ cọc, các kỹ thuật thay đất, đầm động và gia tải trước được áp dụng để tăng độ chặt, độ ổn định của nền. Theo đơn vị quản lý dự án, công tác đầm nền đường băng sử dụng quả đầm nặng 90 tấn, được nâng lên độ cao 20 m rồi thả xuống.

Phối cảnh Sân bay quốc tế Đại Liên Kim Châu Loan - Ảnh: DALIAN INTERNATIONAL AIRPORT

Theo Tập đoàn Xây dựng Trung Quốc (CSCEC), giai đoạn đầu của sân bay gồm hai đường băng song song và 194 vị trí đỗ máy bay. Đường băng phía bắc dài 3.600 m, đường băng phía nam dài 3.400 m, hai đường băng cách nhau 2.050 m.

Trong đó, đường băng phía bắc đạt cấp 4F, có thể phục vụ các máy bay thân rộng cỡ lớn như Airbus A380; đường băng phía nam đạt cấp 4E, phù hợp với các loại máy bay khai thác trên những tuyến hàng không trục chính.

Theo quy hoạch dài hạn, sân bay sẽ mở rộng lên 4 đường băng, diện tích nhà ga đạt 900.000 m², đáp ứng công suất 80 triệu hành khách mỗi năm. Năng lực xử lý hàng hóa, bưu gửi dự kiến đạt 1,5 triệu tấn, cùng 540.000 lượt máy bay cất, hạ cánh mỗi năm.

Theo kế hoạch, toàn bộ sân bay sẽ đi vào vận hành hoàn chỉnh vào năm 2035. Khi hoàn thành, Đại Liên Kim Châu Loan được giới thiệu sẽ trở thành sân bay trên đảo nhân tạo lớn nhất thế giới xét về diện tích, vượt sân bay quốc tế Hong Kong và sân bay quốc tế Kansai của Nhật Bản.