Thi hành lệnh bắt tạm giam Tổng Giám đốc Đỗ Viễn Phương và kế toán trưởng Nguyễn Thị Biển SN 1987

Ngày 14/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Viễn Phương (sinh năm 1970, trú tại phường Phố Hiến), Tổng Giám đốc và Nguyễn Thị Biển (sinh năm 1987, trú tại xã Tiên Hoa), Kế toán trưởng Công ty cổ phần may Hưng Long II, địa chỉ tại thôn Cao Xá, phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên, để điều tra về hành vi "Buôn lậu", quy định tại khoản 3 Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác định, trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2025, lợi dụng hoạt động gia công quần áo xuất khẩu cho đối tác nước ngoài, Công ty cổ phần may Hưng Long II phát sinh lượng lớn nguyên phụ liệu tồn dư, gồm vải và bông. Đây là hàng hóa nhập khẩu theo loại hình gia công để sản xuất hàng xuất khẩu, thuộc diện được miễn thuế và chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn tự ý tiêu thụ nội địa mà không khai báo, kê khai chuyển đổi mục đích sử dụng với cơ quan Hải quan. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm đến nay xác định là trên 774 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đỗ Viễn Phương và Nguyễn Thị Biển tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an Hưng Yên

Qua vụ án trên, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo:

- Đối với các cơ sở kinh doanh, công ty, doanh nghiệp: Rà soát nghiêm ngặt nguồn gốc xuất xứ, hoá đơn chứng từ của các hàng hoá và tuyệt đối tuân thủ quy trình khai báo Hải quan đối với các mặt hàng xuất nhập khẩu.

- Đối với người tiêu dùng, kinh doanh: Lựa chọn mua hàng, sử dụng dịch vụ tại các cơ sở kinh doanh uy tín, có hóa đơn, chứng từ và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; chủ động tố giác đến cơ quan chức năng khi phát hiện các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mai để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị người dân, doanh nghiệp tích cực phối hợp, nâng cao ý thức trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh toàn; cùng chung tay bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh, văn minh và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.