Tạm giữ hình sự Lâm Tuấn Cường SN 1987 - đối tượng đột nhập nhà cô ruột trong đêm

Ngày 13/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Lâm Tuấn Cường (sinh năm 1987, ngụ ấp Phú Xương, xã Chợ Vàm, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 12/10/2026, Cường dùng xà beng cạy cửa, đột nhập vào nhà bà L. T. T (cô ruột của Cường, cùng ngụ tại địa phương) để tìm tài sản lấy trộm. Khi lên phòng ngủ, phát hiện bà T đang ngủ, Cường nảy sinh ý định khống chế để chiếm đoạt tài sản. Cường đè lên người bà T, đe dọa giết nếu bà tri hô, sau đó lấy 2 chiếc vòng vàng 24K trên tay và 1 sợi dây chuyền vàng 18K trên cổ bà T.

Lực lượng Công an bắt giữ đối tượng Lâm Tuấn Cường - Ảnh: Công an An Giang Lực lượng Công an bắt giữ đối tượng Lâm Tuấn Cường - Ảnh: Công an An Giang

Tiếp đó, Cường dùng dây trói tay, nhét khăn vào miệng và dùng gối che mặt bà T rồi mở tủ quần áo lấy nhiều tài sản và 13,4 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt ước tính hơn 400 triệu đồng. Sau khi gây án, Cường tẩu thoát khỏi hiện trường. Bà T tự cởi trói, điện thoại báo cho người thân và trình báo Công an xã Chợ Vàm.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an tiến hành xác minh, nhanh chóng xác định và mời Cường về trụ sở làm việc. Tại Cơ quan Công an, bước đầu Cường thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Lực lượng Công an kiểm đếm số tài sản thu hồi.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.