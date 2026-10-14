Công an cảnh báo về trào lưu đang hot trên mạng xã hội, tất cả người dân chú ý

Công an tỉnh Hưng Yên ngày 13/10/2026 cho biết, thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng người dân địa phương đăng tải hình ảnh thư chúc mừng của UBND xã, phường về việc có thêm thành viên mới hay kết hôn lập gia đình trên các trang mạng xã hội, tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng.

Theo đó, hiện nay, UBND xã, phường trên địa bàn tỉnh thường gửi thư chúc mừng đến các gia đình có niềm vui mới như sinh con, kết hôn lập gia đình nhằm chia vui, động viên và khích lệ người dân trong cuộc sống; đồng thời, các cá nhân, gia đình người dân cũng muốn chia sẻ niềm vui này cho người thân, bạn bè chung vui.

Do vậy, xuất hiện tình trạng người dân đăng tải các hình ảnh “Thư chúc mừng”, “Giấy khai sinh”, “Giấy đăng ký kết hôn” lên các trang mạng xã hội gửi đến người thân, bạn bè biết, chia sẻ niềm vui. Tuy nhiên, các giấy tờ này thể hiện các thông tin cá nhân của con và bản thân người dân như họ tên, ngày sinh, địa chỉ, số CCCD…

Hình ảnh đăng trên MXH - Ảnh: Công an Hưng Yên

Theo Công an Hưng Yên, lợi dụng thông tin trong các hình ảnh thư chúc mừng, giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn và tài khoản mạng xã hội của người dân, các đối tượng xấu có thể thu thập thông tin cá nhân của người dân để bán, trao đổi trên các nền tảng mạng xã hội hoặc tiến hành các hoạt động lừa đảo như giả danh cán bộ cơ quan nhà nước gọi điện, nhắn tin cho người dân thông báo vụ việc vi phạm hành chính, hình sự… yêu cầu cung cấp thêm thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền để "khắc phục sự cố", “bảo lãnh vụ việc”… nhằm chiếm đoạt tài sản cá nhân.

Do các đối tượng xấu có những thông tin chính xác về họ tên, ngày sinh, địa chỉ của người dân nên có thể dễ dàng đe dọa, dụ dỗ, lôi kéo người dân tin tưởng và làm theo yêu cầu của chúng.

Công an tỉnh khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi đăng tải các hình ảnh “Thư chúc mừng”, “Giấy khai sinh”, “Giấy kết hôn” lên mạng xã hội; nếu có đăng tải nên xóa bỏ các nội dung thể hiện thông tin cá nhân của bản thân; không làm theo yêu cầu của các đối tượng xấu lấy danh nghĩa cán bộ cơ quan nhà nước, khi nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi nghi ngờ hãy liên hệ với cơ quan công an nơi gần nhất để tìm hiểu, làm rõ vụ việc.

Đồng thời, tuyên truyền đến người thân, bạn bè các nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân khi đăng tải các hình ảnh trên lên không gian mạng để chủ động phòng ngừa.