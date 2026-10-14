Khởi tố, khám xét nơi ở của vợ chồng Nguyễn Thị Lộc SN 1975

Công an tỉnh Lào Cai ngày 14/10/2026 cho biết, Công an phường Yên Bái đã phối hợp với Tổ công tác xây dựng phường Yên Bái không ma túy thuộc Công an tỉnh Lào Cai phát hiện vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 7 gam ma túy tổng hợp dạng viên nén, thường gọi là “ngựa”.

Trước đó, hồi 10 giờ ngày 01/10/2026, Công an phường Yên Bái phối hợp với Tổ công tác xây dựng phường Yên Bái không ma túy tiến hành kiểm tra, xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể đối với Đinh Khắc Đông (sinh năm 1976, trú tại tổ dân phố Hồng Hà 6, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai). Kết quả xét nghiệm xác định Đông dương tính với Methamphetamine.

Làm việc với cơ quan Công an, Đông khai nhận đã nhờ vợ là Nguyễn Thị Lộc (sinh năm 1975), mua ma túy tổng hợp dạng viên nén từ Nguyễn Kim Thanh (sinh năm 1989, có hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố 24, phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội, hiện ở tại tổ dân phố Yên Ninh 3, phường Yên Bái), để sử dụng.

Quá trình làm việc, Nguyễn Thị Lộc tự giác giao nộp 1 túi nilon chứa 65 viên nén màu đỏ nghi là ma túy dạng “ngựa”. Tiến hành khám xét nơi ở của Lộc tại tổ dân phố Yên Ninh 6, phường Yên Bái, lực lượng Công an tiếp tục thu giữ 1 viên nén màu hồng. Qua xác minh, Nguyễn Kim Thanh khai nhận đã mua hộ Nguyễn Thị Lộc 100 viên ma túy tổng hợp dạng “ngựa” tại Hà Nội.

Kết quả giám định xác định tổng khối lượng ma túy thu giữ là 7,015 gam.

Công an đọc quyết định với các đối tượng - Ảnh: Công an Lào Cai

Căn cứ tính chất vụ việc và dấu hiệu tội phạm, Công an phường Yên Bái đã bàn giao các đối tượng cùng hồ sơ, tài liệu liên quan cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 08/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đinh Khắc Đông và Nguyễn Thị Lộc về các hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; khởi tố bị can đối với Nguyễn Kim Thanh về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Người dân tuyệt đối không mua hộ, cất giữ hộ, vận chuyển hộ ma túy

Theo Công an Lào Cai, vụ việc cho thấy nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật từ việc sử dụng ma túy, đồng thời cảnh báo tình trạng nhờ mua hộ, mua hộ ma túy để phục vụ nhu cầu sử dụng trái phép. Những hành vi này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tương lai của người sử dụng mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự tại địa phương.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở, Công an phường Yên Bái chủ động nắm tình hình địa bàn, quản lý các đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi liên quan đến ma túy ngay từ cơ sở. Đồng thời, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng phường Yên Bái không ma túy.

Công an phường Yên Bái khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng, tàng trữ, mua bán, vận chuyển hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào; không mua hộ, cất giữ hộ, vận chuyển hộ ma túy cho người khác, không tiếp tay hoặc bao che cho hành vi vi phạm pháp luật.

Mỗi gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục người thân, quan tâm phát hiện những biểu hiện bất thường có nguy cơ liên quan đến ma túy để kịp thời phối hợp với cơ quan chức năng. Khi phát hiện hành vi hoặc đối tượng có dấu hiệu liên quan đến ma túy, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.