Tạm giữ hình sự người ghi lô đề Nguyễn Thị Trang SN 1996

Theo thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, ngày 6/10, Công an phường Quy Nhơn Nam tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Thị Trang (SN 1996, trú xã Ia Băng; hiện ở đường An Dương Vương, phường Quy Nhơn Nam) và Phạm Trung Thành (SN 1987, trú phường Quy Nhơn) để làm rõ hành vi “Đánh bạc”.

Trước đó, chiều 04/10/2026, qua công tác nắm tình hình và tuần tra địa bàn, Công an phường Quy Nhơn Nam tiến hành kiểm tra đột xuất tại một quán cà phê ở đường Tô Hiến Thành, phường Quy Nhơn Nam. Tại đây, Công an phường phát hiện Nguyễn Thị Trang đang có hành vi bán số lô, số đề trực tiếp cho một người đàn ông ở phường Quy Nhơn Nam.

Nguyễn Thị Trang và Phạm Trung Thành. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Thủ đoạn của đối tượng là gặp mặt giao dịch, thu tiền mặt trực tiếp và gửi tin nhắn xác nhận các số lô, đề qua điện thoại di động làm căn cứ chung tiền. Công an phường Quy Nhơn Nam đã lập biên bản và mời các đối tượng về trụ sở để làm việc.

Qua đấu tranh, Công an phường xác nhận chỉ trong ngày 04/10/2026, Nguyễn Thị Trang đã bán số lô, đề cho 26 người trên địa bàn các xã, phường thuộc TP Quy Nhơn cũ với tổng số tiền giao dịch thể hiện trên tịch đề là 23.144.000 đồng. Toàn bộ số tiền thu được, Trang chuyển cho Phạm Trung Thành để giao lại cho nhà cái nhằm hưởng tiền hoa hồng.

Hiện Công an phường Quy Nhơn Nam đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, đề xuất cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Gia Lai