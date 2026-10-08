Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tạm giữ hình sự người ghi lô đề Nguyễn Thị Trang SN 1996

| | Xã hội

Công an phường Quy Nhơn Nam tạm giữ 2 đối tượng để điều tra hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề, với tổng số tiền giao dịch hơn 23 triệu đồng trong một ngày.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, ngày 6/10, Công an phường Quy Nhơn Nam tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Thị Trang (SN 1996, trú xã Ia Băng; hiện ở đường An Dương Vương, phường Quy Nhơn Nam) và Phạm Trung Thành (SN 1987, trú phường Quy Nhơn) để làm rõ hành vi “Đánh bạc”.

Trước đó, chiều 04/10/2026, qua công tác nắm tình hình và tuần tra địa bàn, Công an phường Quy Nhơn Nam tiến hành kiểm tra đột xuất tại một quán cà phê ở đường Tô Hiến Thành, phường Quy Nhơn Nam. Tại đây, Công an phường phát hiện Nguyễn Thị Trang đang có hành vi bán số lô, số đề trực tiếp cho một người đàn ông ở phường Quy Nhơn Nam.

Nguyễn Thị Trang và Phạm Trung Thành. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Thủ đoạn của đối tượng là gặp mặt giao dịch, thu tiền mặt trực tiếp và gửi tin nhắn xác nhận các số lô, đề qua điện thoại di động làm căn cứ chung tiền. Công an phường Quy Nhơn Nam đã lập biên bản và mời các đối tượng về trụ sở để làm việc.

Qua đấu tranh, Công an phường xác nhận chỉ trong ngày 04/10/2026, Nguyễn Thị Trang đã bán số lô, đề cho 26 người trên địa bàn các xã, phường thuộc TP Quy Nhơn cũ với tổng số tiền giao dịch thể hiện trên tịch đề là 23.144.000 đồng. Toàn bộ số tiền thu được, Trang chuyển cho Phạm Trung Thành để giao lại cho nhà cái nhằm hưởng tiền hoa hồng.

Hiện Công an phường Quy Nhơn Nam đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, đề xuất cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Gia Lai

Theo Nam An

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ban Nội chính Trung ương triển khai các quyết định về công tác cán bộ

Ban Nội chính Trung ương triển khai các quyết định về công tác cán bộ Nổi bật

Công an cảnh báo quan trọng đến người có tài khoản ngân hàng

Công an cảnh báo quan trọng đến người có tài khoản ngân hàng Nổi bật

Kiểm tra nhà nghỉ lúc nửa đêm, công an bắt Nguyễn Thị Trúc Đào 45 tuổi

Kiểm tra nhà nghỉ lúc nửa đêm, công an bắt Nguyễn Thị Trúc Đào 45 tuổi

16:46 , 08/10/2026
Đường 10 làn xe và đại lộ phục vụ APEC 2027 dần lộ diện ở Phú Quốc

Đường 10 làn xe và đại lộ phục vụ APEC 2027 dần lộ diện ở Phú Quốc

16:40 , 08/10/2026
Giám đốc không hưởng lương có phải đóng BHXH bắt buộc?

Giám đốc không hưởng lương có phải đóng BHXH bắt buộc?

16:12 , 08/10/2026
Ông Nguyễn Thanh Liêm làm Tổng Giám đốc Báo và PT-TH Hà Nội theo mô hình mới

Ông Nguyễn Thanh Liêm làm Tổng Giám đốc Báo và PT-TH Hà Nội theo mô hình mới

15:48 , 08/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên