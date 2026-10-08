Ông Nguyễn Thanh Liêm làm Tổng Giám đốc Báo và PT-TH Hà Nội theo mô hình mới

Ngày 8/10, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội sau tổ chức lại mô hình hoạt động.

Theo quyết định, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội trước khi tổ chức lại mô hình hoạt động, giữ chức Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.

Ông Nguyễn Thanh Liêm.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định bổ nhiệm 3 nhân sự giữ chức Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội, gồm:

Ông Nguyễn Minh Đức, Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội trước khi tổ chức lại mô hình hoạt động.

Ông Nguyễn Thành Lợi, Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội trước khi tổ chức lại mô hình hoạt động.

Ông Nguyễn Kim Khiêm (Nguyễn Kim Trung), Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội trước khi tổ chức lại mô hình hoạt động.

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 5/10/2026.

Việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình tổ chức lại Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội theo mô hình cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực, đa phương tiện của Thủ đô.

Trước đó, ngày 5/10, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Đề án số 19-ĐA/TU về mô hình tổ chức lại hoạt động của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội trong giai đoạn mới; đồng thời ban hành Quyết định số 2884-QĐ/TU quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động của Cơ quan.

Mô hình mới hướng tới xây dựng một cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực, đa phương tiện của Thủ đô, phát huy sức mạnh tổng hợp của các loại hình báo chí, phát thanh, truyền hình và nền tảng số; nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành, tổ chức sản xuất và phân phối nội dung.

Đây không chỉ là bước kiện toàn về tổ chức bộ máy và nhân sự lãnh đạo, mà còn đặt nền móng cho sự đổi mới toàn diện về phương thức hoạt động, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công chúng.

Với mô hình tổ chức mới và đội ngũ lãnh đạo được kiện toàn, Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội được kỳ vọng phát huy vai trò nòng cốt trong hệ thống báo chí Thủ đô, từng bước xây dựng nền báo chí hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn; nâng cao năng lực truyền thông chính sách, lan tỏa các giá trị văn hiến, văn hóa và con người Hà Nội, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô năng động, sáng tạo, hội nhập và phát triển.