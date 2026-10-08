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Hơn 300 chủ ô tô trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

| | Xã hội

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm phạt nguội sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cục CSGT.

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thông báo danh sách phạt nguội mới nhất. Theo đó, từ ngày 01/9/2026 đến ngày 15/9/2026, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, các tổ công tác của phòng Cảnh sát giao thông Thanh Hoá đã phát hiện, ghi nhận bằng hình ảnh đối với tổng số 303 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên tuyến Quốc lộ, đã gửi thông báo phục vụ "Xử phạt nguội".

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông Thanh Hoá gửi thông báo cho chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính.

Sau khi nhận được thông báo, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân căn cứ địa chỉ cư trú ghi trên giấy đăng ký xe liên hệ đến các địa điểm: Bộ phận 01 Cửa của Công an tỉnh Thanh Hoá (Địa chỉ: Số 01, Đỗ Huy Cư, P. Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá); Trụ sở đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá ( Địa chỉ: Km 570+450 đường Hồ Chí Minh thuộc xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hoá) hoặc trụ sở Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

1. Tuyến Quốc lộ 1: 67 trường hợp

STT

Biển số

Thời gian vi phạm

Hành vi vi phạm

89C-271.32

01-09-2026 11:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-598.27

01-09-2026 11:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
3.

29A-377.89

01-09-2026 11:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30G-835.59

01-09-2026 11:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36B-524.27

01-09-2026 12:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-190.27

01-09-2026 15:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37A-824.50

01-09-2026 16:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-488.10

01-09-2026 16:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35A-482.47

01-09-2026 17:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-034.73

01-09-2026 17:08

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-757.94

01-09-2026 17:12

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-155.12

01-09-2026 17:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

43F-002.19

01-09-2026 17:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-222.72

01-09-2026 17:26

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30B-517.25

01-09-2026 17:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30M-031.63

01-09-2026 17:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-093.14

02-09-2026 15:50

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-424.14

02-09-2026 16:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35A-385.50

02-09-2026 16:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-277.72

02-09-2026 16:12

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

99B-068.29

02-09-2026 16:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-070.91

02-09-2026 16:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-134.54

03-09-2026 11:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-181.50

03-09-2026 11:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-152.83

03-09-2026 11:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B8-087.03

03-09-2026 11:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29A-770.52

03-09-2026 11:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B428002

03-09-2026 11:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B8-582.23

03-09-2026 12:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-224.20

03-09-2026 12:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-955.14

03-09-2026 12:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

89H-018.12

03-09-2026 12:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37K-845.30

03-09-2026 12:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

90A-202.74

03-09-2026 12:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-096.70

03-09-2026 12:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36K-333.57

05-09-2026 14:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29K-169.07

05-09-2026 14:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-375.16

05-09-2026 14:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

61A-947.62

05-09-2026 15:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36AC-539.61

07-09-2026 14:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29A-064.07

07-09-2026 14:53

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-359.35

07-09-2026 15:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-185.81

07-09-2026 15:48

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-156.93

07-09-2026 15:58

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30A-830.66

07-09-2026 16:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-377.55

07-09-2026 16:48

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36AE40599

08-09-2026 11:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37H-153.55

08-09-2026 11:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-429.04

08-09-2026 11:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-592.57

09-09-2026 11:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-431.07

09-09-2026 11:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-490.16

09-09-2026 12:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B2-329.03

09-09-2026 12:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-474.35

09-09-2026 12:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

35AA56105

09-09-2026 12:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-507.78

09-09-2026 12:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-081.98

09-09-2026 14:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-098.73

09-09-2026 14:48

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B4-358.99

09-09-2026 15:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-777.99

09-09-2026 16:12

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

35A-588.47

11-09-2026 15:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-037.44

11-09-2026 15:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-358.86

11-09-2026 15:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-559.91

11-09-2026 15:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

77E-004.72

11-09-2026 15:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-465.57

11-09-2026 16:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36K-238.39

11-09-2026 17:15

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

2. Tuyến Quốc lộ 10: 22 trường hợp

STT

Biển số

Thời gian

vi phạm

Hành vi vi phạm
1.

30K-509.25

05-09-2026 08:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
2.

36K-172.75

05-09-2026 08:41

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29E-889.46

05-09-2026 09:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

51H-640.81

05-09-2026 09:26

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-394.42

05-09-2026 10:11

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-968.23

05-09-2026 10:19

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

34E-010.04

05-09-2026 11:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30A-177.41

05-09-2026 11:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-378.34

10-09-2026 08:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-161.96

10-09-2026 09:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-287.09

10-09-2026 09:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

18A-104.48

10-09-2026 09:58

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-112.95

10-09-2026 10:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-078.76

12-09-2026 08:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

18H-058.60

12-09-2026 09:53

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-529.40

12-09-2026 10:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-393.42

12-09-2026 10:11

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-289.45

12-09-2026 10:12

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-292.17

12-09-2026 10:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

18C-129.93

12-09-2026 11:12

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-182.22

12-09-2026 11:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-514.08

12-09-2026 11:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

3. Tuyến Quốc lộ 45 nối Quốc lộ 1: 82 trường hợp

STT

Biển số

Thời gian

vi phạm

Hành vi vi phạm
1.

36A-390.75

01-09-2026 07:38

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
2.

35A-764.53

01-09-2026 07:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
3.

36A-939.49

01-09-2026 07:53

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
4.

89H-121.50

01-09-2026 08:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
5.

30M-866.38

01-09-2026 08:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
6.

30C-247.94

01-09-2026 08:48

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-565.33

01-09-2026 08:48

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-288.61

01-09-2026 08:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-465.66

01-09-2026 08:56

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-863.25

01-09-2026 09:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

65A-516.67

01-09-2026 09:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30B-204.27

01-09-2026 09:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-468.14

01-09-2026 09:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30F-672.36

01-09-2026 09:41

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

99A-553.99

01-09-2026 09:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30M-824.64

01-09-2026 10:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35A-694.80

01-09-2026 10:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-099.99

01-09-2026 10:14

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36B-101.19

01-09-2026 10:14

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-479.40

01-09-2026 10:19

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-476.29

02-09-2026 08:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-343.49

02-09-2026 08:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-850.61

02-09-2026 08:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-594.39

02-09-2026 08:58

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-960.79

02-09-2026 09:12

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-616.79

02-09-2026 09:19

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

17A-545.19

02-09-2026 09:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-619.36

02-09-2026 10:08

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-155.17

02-09-2026 10:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-577.52

02-09-2026 10:19

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-097.00

02-09-2026 10:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-180.96

02-09-2026 10:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29H-870.80

03-09-2026 07:58

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

15H-001.41

03-09-2026 08:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-561.28

03-09-2026 08:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36B-409.13

03-09-2026 08:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-453.93

03-09-2026 09:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-697.20

03-09-2026 09:11

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-968.97

03-09-2026 09:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30L-820.50

03-09-2026 09:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-743.62

03-09-2026 09:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-090.77

03-09-2026 09:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-010.95

03-09-2026 09:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-414.75

03-09-2026 10:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-617.64

07-09-2026 09:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30K-216.79

07-09-2026 09:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

17A-195.69

07-09-2026 09:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

17A-296.37

07-09-2026 10:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-768.13

07-09-2026 10:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30B-466.74

07-09-2026 10:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-206.41

07-09-2026 10:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36A-802.45

07-09-2026 10:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

19A-447.13

07-09-2026 10:58

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-471.39

08-09-2026 08:11

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

34A-566.77

08-09-2026 08:26

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-160.00

08-09-2026 14:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29E-366.72

08-09-2026 14:12

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-731.28

08-09-2026 14:12

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-455.35

08-09-2026 14:14

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-274.27

08-09-2026 14:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-638.63

08-09-2026 14:41

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-881.05

08-09-2026 14:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

35H-077.12

08-09-2026 15:11

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29K-119.00

08-09-2026 15:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29C-203.19

08-09-2026 15:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-097.23

08-09-2026 15:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-077.53

08-09-2026 15:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

76H-072.71

08-09-2026 15:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

37K-430.29

08-09-2026 16:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-612.86

09-09-2026 08:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

18A-105.04

09-09-2026 08:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36H-132.45

09-09-2026 08:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-115.51

09-09-2026 09:56

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

90A-217.17

09-09-2026 10:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-105.29

09-09-2026 10:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-160.64

09-09-2026 10:15

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

15A-006.32

09-09-2026 10:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-321.25

09-09-2026 10:41

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-858.00

09-09-2026 10:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-249.45

09-09-2026 10:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-043.38

09-09-2026 10:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30M-114.91

09-09-2026 10:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

4. Tuyến Quốc lộ 47B: 50 trường hợp.

STT

Biển số

Thời gian vi phạm

Hành vi vi phạm

36K-348.22

04-09-2026 09:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36E-003.97

04-09-2026 09:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30K-694.30

04-09-2026 10:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-169.31

04-09-2026 10:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29B-004.66

04-09-2026 10:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

88C-223.00

04-09-2026 10:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-427.60

04-09-2026 10:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-367.50

04-09-2026 11:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30U-7447

04-09-2026 14:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-358.08

04-09-2026 14:41

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-091.10

04-09-2026 14:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-164.75

04-09-2026 15:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-593.54

04-09-2026 15:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-424.07

04-09-2026 15:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-302.16

04-09-2026 15:35

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-528.34

04-09-2026 15:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-900.48

04-09-2026 15:58

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-164.88

04-09-2026 16:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-587.37

04-09-2026 16:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-494.87

04-09-2026 16:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-837.74

05-09-2026 14:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-158.86

05-09-2026 14:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-174.50

05-09-2026 15:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-322.13

05-09-2026 15:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-227.62

05-09-2026 15:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30F-302.03

05-09-2026 15:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-558.47

05-09-2026 16:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36B-208.03

05-09-2026 16:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-107.65

05-09-2026 16:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

72N-3933

11-09-2026 08:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-862.94

11-09-2026 08:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-618.57

11-09-2026 08:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36LD-000.24

11-09-2026 08:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-138.70

11-09-2026 08:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-320.97

11-09-2026 09:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

17C-115.56

11-09-2026 09:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-075.56

11-09-2026 09:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29C-643.59

11-09-2026 10:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-923.13

12-09-2026 07:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36C-198.92

12-09-2026 08:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

18A-552.48

12-09-2026 08:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-368.35

12-09-2026 09:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

5. Tuyến Quốc lộ 47: 16 trường hợp

STT

Biển số

Thời gian vi phạm

Hành vi vi phạm

35A-484.92

02-09-2026 09:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-899.39

02-09-2026 09:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-245.98

02-09-2026 10:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

34A-741.20

02-09-2026 10:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-290.54

02-09-2026 11:11

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-552.61

02-09-2026 11:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30K-607.65

02-09-2026 11:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

98A-124.19

02-09-2026 11:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30K-192.64

10-09-2026 09:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29E-285.52

10-09-2026 10:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36B-534.17

10-09-2026 10:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-379.77

10-09-2026 11:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-554.60

10-09-2026 11:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-502.84

10-09-2026 11:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-898.12

10-09-2026 11:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30M-486.77

10-09-2026 12:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

6. Tuyến Quốc lộ 45: 49 trường hợp.

STT

Biển số

Thời gian vi phạm

Hành vi vi phạm

30H-343.81

04-09-2026 08:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-359.16

04-09-2026 08:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-074.63

04-09-2026 09:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

88A-872.18

04-09-2026 10:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-317.15

04-09-2026 11:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-361.91

04-09-2026 11:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-233.06

04-09-2026 11:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-924.57

04-09-2026 11:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-288.47

04-09-2026 11:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-763.15

08-09-2026 09:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

30B-640.33

08-09-2026 10:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-979.41

01-09-2026 09:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-044.87

01-09-2026 10:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-582.84

01-09-2026 10:38

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-474.42

01-09-2026 10:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-005.30

01-09-2026 11:14

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-172.93

01-09-2026 11:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-684.86

01-09-2026 11:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

51F-406.71

03-09-2026 08:50

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-541.60

03-09-2026 08:58

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-547.17

03-09-2026 08:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-912.78

03-09-2026 08:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-357.65

03-09-2026 09:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-742.83

03-09-2026 09:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-782.45

03-09-2026 09:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-110.09

03-09-2026 09:50

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-494.94

03-09-2026 10:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-453.13

03-09-2026 10:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-328.45

03-09-2026 14:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30G-422.18

03-09-2026 14:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-205.65

03-09-2026 14:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-076.32

03-09-2026 14:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-902.68

03-09-2026 15:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-451.02

03-09-2026 15:58

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30P-8791

03-09-2026 16:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-936.94

09-09-2026 09:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-536.68

09-09-2026 09:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30G-642.19

09-09-2026 09:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-674.56

09-09-2026 09:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

99B-068.29

09-09-2026 09:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-016.56

09-09-2026 09:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29E-084.17

09-09-2026 09:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-782.02

09-09-2026 09:56

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30N-5364

09-09-2026 10:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-266.32

09-09-2026 10:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-751.09

09-09-2026 10:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-906.04

09-09-2026 10:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-055.93

09-09-2026 10:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-389.62

09-09-2026 10:58

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

7. Tuyến Quốc lộ 15: 13 trường hợp.

STT

Biển số

Thời gian vi phạm

Hành vi vi phạm

36A-455.33

02-09-2026 11:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h

36K-313.22

02-09-2026 11:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37B-168.87

02-09-2026 11:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-707.95

02-09-2026 14:08

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-638.80

02-09-2026 14:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-409.72

02-09-2026 14:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37K-367.26

02-09-2026 14:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-114.22

02-09-2026 14:15

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

20B-265.84

02-09-2026 14:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36A-148.96

02-09-2026 14:19

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-866.42

02-09-2026 14:19

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-261.57

02-09-2026 14:19

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

15C-016.15

02-09-2026 16:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

8. Tuyến đường Hồ Chí Minh: 12 trường hợp.

STT

Biển số

Thời gian vi phạm

Hành vi vi phạm

37C-248.18

02-09-2026 14:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30F-749.09

03-09-2026 10:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30E-495.13

03-09-2026 11:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29K-052.31

03-09-2026 11:12

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30B-398.52

03-09-2026 11:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-121.93

03-09-2026 11:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-515.04

03-09-2026 11:56

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

19B-137.24

03-09-2026 12:08

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

28A-144.83

03-09-2026 12:11

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-181.75

03-09-2026 12:11

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30K-542.96

03-09-2026 12:14

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-405.74

03-09-2026 12:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

Cách tra cứu phạt nguội năm 2026

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt "nguội" thông qua ứng dụng VneTraffic.

Mức phạt lỗi vi phạm quy định về tốc độ

Hơn 300 chủ ô tô trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 1.

Ảnh tạo bởi AI

Công an đề nghị 830 chủ phương tiện trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Hơn 300 chủ ô tô trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 2.Danh sách hơn 400 phương tiện phạt nguội, chủ xe nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

Phòng CSGT đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu, chấp hành việc nộp phạt nguội theo quy định.

Theo Trang Anh

vietnamdaily

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