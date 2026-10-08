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Khởi tố vụ án tại Công ty Phú Minh Vina từ phát hiện của Thanh tra Chính phủ

| | Xã hội

Từ kết luận của Thanh tra Chính phủ về hàng loạt vi phạm trong hoạt động xử lý chất thải tại Phú Minh Vina, Công an tỉnh Phú Thọ đã thụ lý, xác minh và chính thức khởi tố vụ án để điều tra.

Đây là thông tin được đại diện Công an tỉnh Phú Thọ cho biết tại buổi Họp báo tình hình Kinh tế - Xã hội Quý 3, tổ chức ngày 8/10.

Quang cảnh buổi họp báo

Theo đại diện Công an tỉnh Phú Thọ, sau khi tiếp nhận kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, cơ quan công an đã thụ lý, xác minh các nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty TNHH Môi trường Phú Minh Vina, có nhà máy tại xã Trạm Thản.

"Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án để điều tra theo quy định của pháp luật. Hiện nay, vụ án đang trong giai đoạn điều tra", đại diện Công an tỉnh Phú Thọ thông tin. Cơ quan công an cho biết sẽ cung cấp thông tin cho báo chí sau khi có kết luận chính thức.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động quản lý, vận chuyển, xử lý chất thải tại Công ty TNHH Môi trường Phú Minh Vina.

Một trong những nội dung được kết luận thanh tra chỉ ra là việc chất thải từ nhà máy được vận chuyển ra ngoài để đổ trái phép.

Cụ thể, từ ngày 1/7/2025, Phú Minh Vina ký hợp đồng "thuê và bàn giao phương tiện vận chuyển" với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Đức Minh Khôi.

Theo kết luận thanh tra, tính đến ngày 28/6/2026, Công ty Đức Minh Khôi đã thực hiện 533 chuyến xe, vận chuyển khoảng 12.318 tấn chất thải từ Nhà máy Phú Minh Vina tại xã Trạm Thản để đổ trái phép tại một số địa điểm ở Hà Nội và Phú Thọ.

Đại diện Công an tỉnh Phú Thọ thông tin vụ việc tại buổi họp báo

Thanh tra Chính phủ xác định hành vi trên có dấu hiệu của tội Gây ô nhiễm môi trường, quy định tại Điều 235 Bộ luật Hình sự. Hồ sơ, tài liệu liên quan được chuyển tới cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Ngoài vụ việc trên, kết luận thanh tra còn chỉ ra nhiều nội dung khác có dấu hiệu vi phạm hình sự tại Phú Minh Vina.

Trong đó, doanh nghiệp bị xác định có việc chuyển giao khoảng 10.582,8 tấn chất thải có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường; không xử lý theo quy định khoảng 1.160 tấn chất thải, gồm 691,3 tấn chất thải nguy hại; đồng thời lập, sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán có dấu hiệu vi phạm quy định về kế toán, trốn thuế.

Theo báo cáo của doanh nghiệp, từ năm 2023 đến hết tháng 3/2026, Phú Minh Vina tiếp nhận, xử lý khoảng 199.294,7 tấn chất thải, trong đó chất thải nguy hại khoảng 86.544,4 tấn, chiếm 43,4%. Tổng doanh thu của doanh nghiệp trong giai đoạn 2023-2025 khoảng 584,7 tỷ đồng.

Bên cạnh các dấu hiệu hình sự, Thanh tra Chính phủ còn chỉ ra nhiều vi phạm hành chính trong hoạt động của doanh nghiệp. Đáng chú ý, Phú Minh Vina được xác định đã tiếp nhận, xử lý vượt công suất được cấp phép hơn 31.215 tấn; vận hành lò đốt chất thải nguy hại ngoài danh mục được cấp phép và có chênh lệch hơn 35.211 tấn chất thải nguy hại trong báo cáo qua 3 năm.

Vụ án hiện đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Đức Anh

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