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Bộ Chính trị chuẩn y đồng chí Trần Văn Phúc giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

| | Xã hội

Ngày 7/10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị về công tác cán bộ, công bố quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y đồng chí Trần Văn Phúc, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh đã trao quyết định chuẩn y của Bộ Chính trị và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Văn Phúc.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, việc đồng chí Trần Văn Phúc được Bộ Chính trị tin tưởng giao trọng trách mới là sự ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, đóng góp trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh trao quyết định chuẩn y của Bộ Chính trị và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Văn Phúc. Ảnh: PV.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương bày tỏ mong muốn trên cương vị Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Trần Văn Phúc sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra Trung ương đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tân Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Phúc sinh năm 1978, quê quán TP Hà Nội.

Đồng chí Trần Văn Phúc có quá trình công tác trong ngành công an, từng trải qua các chức vụ: Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an); Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình (cũ); Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Tháng 7/2025, đồng chí Trần Văn Phúc được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng.

Đồng chí Trần Văn Phúc là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương từ tháng 10/2025, đến khi được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (ngày 7/10/2026).

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương hiện là đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng. Các phó chủ nhiệm gồm: Trần Tiến Hưng (thường trực); Nguyễn Hồng Lĩnh; Trần Thị Hiền; Hà Quốc Trị; Đoàn Anh Dũng; Nghiêm Xuân Thành; Nguyễn Minh Quang; Lê Văn Thành; Trần Văn Phúc.

Theo Trường Phong

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