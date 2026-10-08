Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vận động thành công Võ Thị Kim Ngân SN 1988 ra đầu thú

| | Xã hội

Trước đó, Võ Thị Kim Ngân là đối tượng bị truy nã về tội "Trộm cắp tài sản".

Cuối tháng 8 vừa qua, Công an phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh cho biết đã phối hợp Công an phường Khánh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vận động thành công đối tượng truy nã Võ Thị Kim Ngân, sinh ngày 16/8/1988, ngụ tại phường Khánh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh, bị truy nã về tội "Trộm cắp tài sản" theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh ra đầu thú, góp phần phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Vận động thành công Võ Thị Kim Ngân SN 1988 ra đầu thú - Ảnh 2.

Đối tượng truy nã Võ Thị Kim Ngân tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an Tây Ninh).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, rà soát, xác minh đối tượng, Công an phường Gò Dầu đã chủ động phối hợp Công an phường Khánh Hội tiến hành xác minh, vận động gia đình và đối tượng chấp hành pháp luật, tự nguyện ra đầu thú.

Với tinh thần kiên trì, trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ Công an phường đã tuyên truyền, giải thích rõ về hành vi vi phạm, trách nhiệm trước pháp luật cũng như chính sách khoan hồng của Nhà nước đối với người phạm tội biết ăn năn, tự nguyện đầu thú.

Sau quá trình vận động, Võ Thị Kim Ngân đã nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân và tự nguyện đến cơ quan Công an đầu thú, chấp hành các quy định của pháp luật.

Việc vận động thành công đối tượng truy nã ra đầu thú thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của Công an phường Gò Dầu trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm; đồng thời cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an phường Gò Dầu và Công an phường Khánh Hội trong công tác xác minh, truy tìm, vận động đối tượng truy nã. Qua đó góp phần phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo Duy Anh

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ban Nội chính Trung ương triển khai các quyết định về công tác cán bộ

Ban Nội chính Trung ương triển khai các quyết định về công tác cán bộ Nổi bật

Công an cảnh báo quan trọng đến người có tài khoản ngân hàng

Công an cảnh báo quan trọng đến người có tài khoản ngân hàng Nổi bật

Vụ nữ sinh lớp 10 bị đánh, dí thuốc vào mặt ở Đắk Lắk: Nạn nhân không dám đi học

Vụ nữ sinh lớp 10 bị đánh, dí thuốc vào mặt ở Đắk Lắk: Nạn nhân không dám đi học

11:59 , 08/10/2026
Hướng dẫn sử dụng trợ lý ảo trên ứng dụng Etax Mobile

Hướng dẫn sử dụng trợ lý ảo trên ứng dụng Etax Mobile

11:21 , 08/10/2026
Đi nhận 350 tỷ đồng trúng số, người đàn ông mất tích bí ẩn, suýt chết đói

Đi nhận 350 tỷ đồng trúng số, người đàn ông mất tích bí ẩn, suýt chết đói

10:59 , 08/10/2026
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Từ nhà khoa học đến bị cáo vụ nn tại hai bệnh viện nghìn tỷ

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Từ nhà khoa học đến bị cáo vụ nn tại hai bệnh viện nghìn tỷ

10:41 , 08/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên