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Bắt tạm giam Lê Hoàng Bảo Duy Lâm 23 tuổi để điều tra về số tài sản 74.250.000 đồng

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Lê Hoàng Bảo Duy Lâm bị cáo buộc đã thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản.

Ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Hoàng Bảo Duy Lâm (sinh năm 2003, cư trú ấp An Nhơn, xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra, làm rõ về hành vi can tội trộm cắp tài sản.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Hoàng Bảo Duy Lâm 23 tuổi để điều tra về số tài sản 74.250.000 đồng - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định đối với Lê Hoàng Bảo Duy Lâm (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Theo kết quả điều tra, từ ngày 12/5/2026 đến 18/5/2026, Lâm đã thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn xã Mỏ Cày và Đồng Khởi. Sau khi trộm được tài sản, Lâm đem bán lấy tiền tiêu xài.

Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt theo kết luận định giá là 74.250.000 đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu hồi được một phần tài sản.

Do bị can không thường xuyên có mặt tại địa phương, hành vi phạm tội thuộc trường hợp nghiêm trọng, nếu không áp dụng biện pháp tạm giam thì có khả năng bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội, nên cơ quan chức năng đã ra lệnh bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống & Pháp luật

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