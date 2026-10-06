Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam nghệ sĩ đình đám một thời U60 bất ngờ hát đám cưới ở Vĩnh Long

| | Lifestyle

Nam nghệ sĩ đình đám một thời U60 bất ngờ hát đám cưới ở Vĩnh Long

Nam nghệ sĩ gây bất ngờ khi song ca với chú rể một số ca khúc đình đám, cho thấy mối quan hệ thân thiết của cả hai.

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ hình ảnh và những khoảnh khắc trong đám cưới Hoài Lâm và Ngọc Trinh tại Vĩnh Long. Nam ca sĩ viết: “Hôm nay đến dự ngày vui trọng đại của vợ chồng Hoài Lâm - Ngọc Trinh. Chúc 2 con trăm năm hạnh phúc, luôn yêu thương và đồng hành cùng nhau trên chặng đường phía trước”.

Đáng chú ý, khoảnh khắc hội ngộ Đàm Vĩnh Hưng khiến Hoài Lâm xúc động. Sau khi trò chuyện và ôm đàn anh, Hoài Lâm không kìm được nước mắt.

Sau đó, Đàm Vĩnh Hưng lên sân khấu hát cùng chú rể. Anh cho biết đã lâu mới có dịp song ca với Hoài Lâm và lựa chọn ca khúc Chờ đông để gửi tới khách mời trong ngày vui. Sau đó, cả hai tiếp tục ngẫu hứng thể hiện bài hát Thành phố buồn.

Đàm Vĩnh Hưng chúc phúc Hoài Lâm (Ảnh: Fanpage Đàm Vĩnh Hưng)

Sự xuất hiện của Đàm Vĩnh Hưng khiến không ít cư dân mạng bất ngờ về mối quan hệ của cả hai. Trên thực tế, giọng ca Lâu đài tình ái từng chia sẻ rằng Hoài Lâm về nhà anh từ năm 14 tuổi và được anh hướng dẫn nhiều điều về nghệ thuật cũng như cuộc sống. Nam ca sĩ xem Hoài Lâm như một người học trò, người con trong gia đình.

“Tôi nhận Hoài Lâm khi còn lông bông, rất lơ ngơ từ cách ăn mặc. Sau đó tôi đã mang về dạy dỗ từ cách hát đến việc sống đối nhân xử thế ra sao, thẩm mỹ về màu sắc…”, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

"Ông hoàng nhạc Việt" hát mừng đám cưới đàn em (Ảnh: Fanpage Đàm Vĩnh Hưng)

Nam nghệ sĩ từng dành nhiều lời khen cho Hoài Lâm, cho rằng giọng ca Hoa nở không màu sở hữu cả thanh sắc và tài năng nổi bật. Anh đặc biệt yêu mến nam ca sĩ sinh năm 1995 bởi tính cách hiền lành, không mưu mô, toan tính.

Đàm Vĩnh Hưng từng tiết lộ Hoài Lâm là ca sĩ hiếm hoi khiến anh phải quay lại phòng thu để thu lại phần hát của mình khi hai người song ca. Nam ca sĩ cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi Hoài Lâm không thể phát huy hết những lợi thế về giọng hát và tài năng trong sự nghiệp.

Cả hai từng nhiều lần đứng chung trên sân khấu trong các đêm nhạc. Hoài Lâm cũng trở thành khách mời, góp mặt trong một số liveshow của Đàm Vĩnh Hưng.

Theo Kim Linh

Sức khỏe 24h

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tuyển dụng 600 người chăm cây, chăm hoa: Trả lương lên đến 15 triệu đồng/tháng

Công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tuyển dụng 600 người chăm cây, chăm hoa: Trả lương lên đến 15 triệu đồng/tháng Nổi bật

Hơn 500 người từ Ấn Độ, Myanmar, Indonesia... muốn làm việc cho tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo: Chỉ hơn 1 nửa được nhận, phải phỏng vấn với AI, đi catwalk, thu nhập tới 65 triệu đồng/tháng

Hơn 500 người từ Ấn Độ, Myanmar, Indonesia... muốn làm việc cho tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo: Chỉ hơn 1 nửa được nhận, phải phỏng vấn với AI, đi catwalk, thu nhập tới 65 triệu đồng/tháng Nổi bật

7-Eleven đóng toàn bộ các cửa hàng ở một quốc gia châu Á

7-Eleven đóng toàn bộ các cửa hàng ở một quốc gia châu Á

19:13 , 06/10/2026
Tài lẻ của chồng Son Ye Jin

Tài lẻ của chồng Son Ye Jin

18:49 , 06/10/2026
Mỹ nam khiến Anne Hathaway thừa nhận mê không lối thoát: Visual lai 3 dòng máu đẹp nhất hành tinh

Mỹ nam khiến Anne Hathaway thừa nhận mê không lối thoát: Visual lai 3 dòng máu đẹp nhất hành tinh

18:22 , 06/10/2026
Hoài Lâm rước dâu bằng xe máy, đám cưới ấm cúng 200 khách ở quê nhà

Hoài Lâm rước dâu bằng xe máy, đám cưới ấm cúng 200 khách ở quê nhà

18:05 , 06/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên