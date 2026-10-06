Hoài Lâm rước dâu bằng xe máy, đám cưới ấm cúng 200 khách ở quê nhà

Sáng 6/10, Hoài Lâm và Ngọc Trinh thực hiện lễ xin dâu tại nhà gái ở Vĩnh Long. Cặp đôi cùng diện áo dài đỏ, thực hiện các nghi thức truyền thống trong không khí thân mật.

Hoài Lâm rước dâu bằng xe máy tại quê nhà Vĩnh Long vào sáng 6/10. (Video: Facebook Vựa gạo Hoài Lâm).

Sau khi hoàn tất lễ xin dâu, Hoài Lâm tự lái xe máy chở cô dâu về nhà trai. Do nhà hai bên chỉ cách nhau vài trăm mét, hành trình rước dâu kéo dài khoảng 5 phút. Đoàn nhà trai cũng chủ yếu di chuyển bằng xe máy.

Cách di chuyển này cũng giúp nghi thức rước dâu diễn ra nhanh gọn, đúng với tinh thần đơn giản mà cặp đôi lựa chọn. Sau đó, cô dâu, chú rể có mặt tại nhà trai để thực hiện lễ tân hôn. Buổi lễ kéo dài khoảng 20 phút và được giản lược nhiều nghi thức.

Đám cưới được tổ chức tại nhà riêng của Hoài Lâm ở xã Tân Lược, Vĩnh Long. Tiệc cưới có khoảng 200 khách, chủ yếu là người thân, bạn bè và những đồng nghiệp thân thiết của Hoài Lâm.

Trước đó, Hoài Lâm và Ngọc Trinh đã thực hiện lễ vu quy tại nhà gái vào sáng 5/10. Trong buổi lễ, nam ca sĩ mặc vest tối màu, còn cô dâu diện váy cưới. Hoài Lâm nắm tay bạn đời và còn hát Rồi tới luôn để chung vui cùng gia đình hai bên.

Hoài Lâm và Ngọc Trinh vốn khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Đến đầu tháng 9, nam ca sĩ mới công khai hình ảnh cầu hôn bạn đời, sau đó xác nhận kế hoạch kết hôn.

Hoài Lâm và bà xã Ngọc Trinh.

Ngọc Trinh sinh năm 2004, kém Hoài Lâm 9 tuổi và cùng quê Vĩnh Long với chồng. Cô hiện kinh doanh online, không hoạt động trong lĩnh vực giải trí và khá kín tiếng trên mạng xã hội.

Cặp đôi dành hơn một tháng chuẩn bị cho ngày trọng đại, thực hiện nhiều bộ ảnh cưới tại Vĩnh Long với sự kết hợp giữa phong cách hiện đại và truyền thống. Hoài Lâm cũng từng đưa bạn đời đến giới thiệu với cha nuôi Hoài Linh cùng các đồng nghiệp trong một dịp giỗ Tổ nghề sân khấu.

Hoài Lâm sinh năm 1995, tên thật Nguyễn Tuấn Lộc. Anh được công chúng biết đến rộng rãi sau khi giành quán quân Gương mặt thân quen năm 2014 khi mới 19 tuổi. Sau thành công này, nam ca sĩ nhanh chóng trở thành một trong những giọng ca được chú ý.

Anh từng ghi dấu với các ca khúc Hoa nở không màu, Buồn làm chi em ơi… Năm 2020, Hoa nở không màu giúp Hoài Lâm giành giải Ca khúc của năm tại Cống hiến và một số giải thưởng âm nhạc khác.

Sự nghiệp của Hoài Lâm từng có thời gian gián đoạn vì những biến động trong đời sống riêng và sức khỏe. Anh rời các sân khấu lớn, trở về quê nhà Vĩnh Long và sống kín tiếng trong một thời gian dài. Những năm gần đây, nam ca sĩ hoạt động cầm chừng, chủ yếu biểu diễn tại phòng trà và các sân khấu nhỏ.