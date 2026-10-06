Huyền Lizzie bán rau nuôi 2 con trên màn ảnh

Căn nhà không mái che lấy bối cảnh một vùng trung du Bắc Bộ vào những năm 2010, thời điểm làng quê vẫn giữ nhiều nét mộc mạc trước khi đô thị hóa làm thay đổi diện mạo. Những ngôi nhà ba gian, bếp củi, đống rơm, chợ quê, đồi chè... trở thành không gian chính để các nhân vật sống, va chạm và tìm cách thích nghi với nhau.

Trong phim, Huyền Lizzie vào vai Hạnh, một phụ nữ bán rau ngoài chợ, một mình nuôi hai con là Thơ và Khang. Trong khi đó, Toản (Duy Hưng đóng) là người đàn ông góa vợ, làm nghề lái xe và chăm sóc hai con Triết, Mai.

Huyền Lizze lần đầu vào vai một người phụ nữ nông thôn

Hai gia đình vốn không có quan hệ huyết thống nhưng vì hoàn cảnh mà phải sống chung dưới một mái nhà. Những khác biệt về tính cách, suy nghĩ và cách nuôi con khiến cuộc sống chung liên tục nảy sinh va chạm.

Đáng chú ý, câu chuyện không chỉ xoay quanh người lớn. Bốn đứa trẻ ban đầu giữ khoảng cách, thậm chí dè chừng với những người mới xuất hiện trong gia đình. Nhưng qua thời gian, chúng dần biết quan tâm, bảo vệ và trở thành chỗ dựa cho nhau. Từ đó, bộ phim đặt ra một câu hỏi giản dị nhưng nhiều suy ngẫm: Một gia đình có nhất thiết phải được tạo nên từ quan hệ máu mủ?

Một số hình ảnh trong phim "Căn nhà không mái che"

Với Huyền Lizzie, Hạnh cũng là thử thách đáng kể bởi đây là lần đầu cô hóa thân thành một phụ nữ nông thôn. Nữ diễn viên thừa nhận ban đầu khá lo lắng vì chưa từng thử sức với dạng nhân vật này.

Tuy nhiên, sau khi đọc 15 tập đầu tiên, cô nhanh chóng bị cuốn vào câu chuyện. Huyền Lizzie cho biết cô đọc kịch bản nhanh bất ngờ, giống như đang đọc một cuốn tiểu thuyết.

Huyền Lizzie chia sẻ về vai diễn nhiều thử thách trong họp báo ra mắt phim ngày 5/10

Để nhân vật có vẻ ngoài chân thực hơn, đạo diễn Bùi Tiến Huy còn yêu cầu Huyền Lizzie giữ một vết bớt trên mặt. Ban đầu cô không muốn chi tiết này xuất hiện, nhưng sau khi trao đổi với đạo diễn, nữ diễn viên quyết định giữ lại xuyên suốt bộ phim.

Căn nhà không mái che cũng đánh dấu lần đầu Huyền Lizzie kết hợp với Duy Hưng. Nói về bạn diễn, cô nhận xét nam diễn viên có lối diễn rất tự nhiên, từ cách nhả thoại, đi đứng đến biểu cảm đều mang màu sắc đời thường.

Huyền Lizzie sẽ kết hợp với Duy Hưng

Bên cạnh câu chuyện gia đình, phim còn khai thác thế giới học đường thông qua Thơ, Sơn và Hùng, với những câu chuyện về tình bạn, chuyện học hành và những rung động đầu đời.

Căn nhà không mái che do Bùi Tiến Huy và Phạm Gia Phương đồng đạo diễn, lên sóng VTV3 lúc 20h thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư hằng tuần trong tháng 10/2026.