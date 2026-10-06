Quảng trường biển sức chứa 20.000 người tại Việt Nam sắp đón 53 cô gái đặc biệt: Sân khấu lấy cảm hứng từ một loài hoa

Tối 10/10, Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng tại Đồ Sơn, Hải Phòng sẽ trở thành địa điểm diễn ra Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026. Theo thông tin từ Ban Tổ chức, 53 thí sinh sẽ bước vào đêm thi bắt đầu lúc 20h, trước khi dự kiến khoảng 25 người được lựa chọn để tiếp tục góp mặt tại vòng Chung kết.

Địa điểm được chọn cho đêm thi là Quảng trường biển nằm trong khu du lịch. Đây cũng là một trong những không gian có quy mô đáng chú ý tại khu vực, sức chứa lên tới 20.000 người.

Thay vì dựng sân khấu trong nhà, đêm Chung khảo năm nay được tổ chức ngoài trời, ngay bên không gian biển Đồ Sơn. Điều này đồng nghĩa cảnh quan xung quanh không chỉ đóng vai trò hậu cảnh mà còn trở thành một phần trong tổng thể sân khấu.

Các cô gái có mặt ở Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng

Sân khấu bên biển lấy cảm hứng từ hoa sen

Theo thiết kế được Ban Tổ chức công bố, sân khấu Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 lấy cảm hứng từ hình ảnh một đóa sen vươn lên và nở hoa. Những đường cong được đưa vào thiết kế nhằm làm mềm các khối kết cấu kỹ thuật, trong khi hệ thống màn hình LED cong kết hợp với các lớp sân khấu gợi hình ảnh những cánh sen đang mở.

Hoa sen vốn là hình ảnh quen thuộc trong văn hóa Việt Nam, thường gắn với vẻ đẹp thanh khiết, sức sống và sự bền bỉ. Đáng chú ý, dù nhiều người quen gọi sen là “quốc hoa”, đến nay chưa có công bố chính thức công nhận một loài hoa là quốc hoa Việt Nam.

Không gian sân khấu được thiết kế mở rộng theo chiều ngang, chú trọng chiều sâu và khả năng quan sát. Hệ thống ánh sáng, màn hình LED và các khối kiến trúc được kết hợp để tạo ra một không gian hiện đại nhưng vẫn giữ yếu tố văn hóa làm điểm nhấn.

Một chi tiết khác là sân khấu không chỉ có một tuyến catwalk cố định. Nhiều đường trình diễn được bố trí từ các hướng khác nhau, cho phép 53 thí sinh thay đổi đội hình, tuyến di chuyển và cách xuất hiện tùy từng phần thi. Khán giả vì thế cũng có thể quan sát các thí sinh từ nhiều góc hơn trong những phần trình diễn áo dài, áo tắm và dạ hội.

Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng

Riêng phần áo dài được đạo diễn catwalk xây dựng thành 7 phần trình diễn khác nhau. Với phần dạ hội, khả năng kiểm soát hình thể và làm chủ không gian sân khấu sẽ được chú trọng hơn.

Đặc biệt, biển, mặt nước và đường chân trời phía sau quảng trường được tận dụng làm phông nền tự nhiên. Cách bố trí này giúp sân khấu có thêm chiều sâu, đồng thời đưa cảnh quan Đồ Sơn trực tiếp vào hình ảnh của chương trình.

Gần hai tháng trước khi bước lên sân khấu 20.000 chỗ

Đêm 10/10 không phải lần đầu tiên 53 thí sinh xuất hiện tại Đồi Rồng. Trước đó, họ đã trải qua gần hai tháng sống tại nhà chung, tập luyện và tham gia nhiều hoạt động thực tế trước khi bước vào giai đoạn quyết định của cuộc thi.

Trong thời gian này, các thí sinh được đào tạo từ catwalk, phong thái, giao tiếp, nói trước công chúng đến tư duy phản biện, thanh nhạc, thể lực và kỹ năng trước ống kính. Ban Tổ chức cho biết việc đánh giá không chỉ dựa trên màn thể hiện trong một đêm thi mà còn dựa vào cả quá trình tham gia trước đó.

Các hoạt động cũng đưa 53 cô gái rời khỏi không gian sân khấu để trải nghiệm nhiều địa phương. Tại Tả Lèng, Lai Châu, họ được chia nhóm để tìm hiểu nhu cầu, xây dựng ý tưởng và triển khai dự án nhân ái tại các điểm trường. Những chuyến đi khác đưa thí sinh tìm hiểu văn hóa Thăng Long - Kinh Bắc, quan họ, các bảo vật và di sản, hay đến Vị Xuyên, Tân Trào và Thành Tuyên để tiếp cận thêm những câu chuyện lịch sử, văn hóa địa phương.

Tại khu vực Đồi Rồng, các thí sinh lưu trú và tập luyện ở Dream Dragon Resort, tham gia hoạt động thể lực tại Bãi biển Rồng và hồ Lagoon như chạy việt dã, chèo kayak, đồng thời trải nghiệm golf tại Dragon Golf Links và một số hoạt động tại công viên chủ đề Legend Park.

Buổi họp báo Chung khảo cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2026 diễn ra sáng 6/10 tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng

Theo Ban Tổ chức, mặt bằng thí sinh năm nay tương đối đồng đều. Nhiều người đang học hoặc đã tốt nghiệp các trường đại học trong và ngoài nước, ở các lĩnh vực như kinh tế, truyền thông, khoa học, môi trường và ngoại ngữ. Một số có thành tích học tập tốt, học song song nhiều chuyên ngành hoặc sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Từ một đêm thi đến câu chuyện trải nghiệm điểm đến

Việc đưa một đêm Chung khảo sắc đẹp ra không gian quảng trường ven biển cũng cho thấy cách các sự kiện giải trí ngày càng được kết hợp với trải nghiệm điểm đến.

Không chỉ lưu lại ở Đồ Sơn, trong hành trình tại Hải Phòng, các thí sinh còn đến Khu di tích Quốc gia đặc biệt đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, vịnh Lan Hạ và quần đảo Cát Bà. Những địa điểm này trở thành một phần của chuỗi hoạt động trước đêm thi.

Đến tối 10/10, toàn bộ quá trình gần hai tháng ấy sẽ được đặt trước một cột mốc quan trọng: 53 cô gái cùng xuất hiện trên sân khấu bên biển và dự kiến chỉ khoảng 25 người được gọi tên vào Chung kết.

Ở một góc nhìn khác, đêm Chung khảo còn là dịp để một không gian biển của Hải Phòng xuất hiện trước lượng lớn khán giả thông qua chương trình và các nền tảng trực tuyến. Khi ánh sáng sân khấu, những đường catwalk hình cánh sen và đường chân trời cùng xuất hiện trong một khung hình, điểm đến cũng trở thành một phần của câu chuyện thay vì chỉ đóng vai trò nơi tổ chức sự kiện.