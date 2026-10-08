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Huế mưa trắng trời, lũ sông Hương vượt báo động 1

| | Xã hội

Sau nhiều ngày hứng lượng mưa rất lớn, mực nước sông Hương tại TP. Huế đã vượt báo động 1. Trong khi đó, mưa to đến rất to được dự báo tiếp diễn trong những ngày tới, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Ngày 8/10, mưa lớn tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên địa bàn TP. Huế, khiến mực nước các sông dâng cao và nguy cơ thiên tai tiếp diễn ở mức nguy hiểm.

Theo Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP. Huế, trong gần 3 ngày qua, lượng mưa trên địa bàn thành phố phổ biến 200-400 mm, nhiều nơi cao hơn đáng kể. Đỉnh Bạch Mã ghi nhận 708 mm, Giang Hải 656,6 mm, cảng Chân Mây 514,2 mm, Tư Hiền 477,6 mm và Lộc Tiến hơn 450 mm.

Mưa lớn tiếp diễn tại Huế trong ngày 8/10.

Mực nước sông Hương tại trạm Kim Long hiện đã đạt +1,05 m, vượt báo động 1 khoảng 0,05 m. Trên sông Bồ, mực nước tại trạm Phú Ốc ở mức +1,37 m, còn dưới báo động 1 khoảng 0,13 m.

Theo dự báo, từ ngày 8 đến 10/10, TP. Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực phía nam thành phố phổ biến 150-300 mm, có nơi trên 400mm; vùng đồng bằng, trung du và ven biển phía bắc từ 100-220 mm, có nơi trên 300 mm. Tại các xã vùng núi phía tây, lượng mưa phổ biến 80-180mm, có nơi vượt 250 mm.

Theo dự báo, từ ngày 10 đến 11/10, mưa lớn vẫn còn duy trì trước khi giảm dần từ ngày 12/10. Với nền mưa đã ở mức rất cao trong nhiều ngày liên tiếp, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt được cảnh báo tại nhiều địa bàn như A Lưới, Phong Điền, Bình Điền, Hương Trà, Nam Đông, Phú Lộc và Chân Mây - Lăng Cô. Các khu vực thấp trũng ven sông và đô thị trung tâm TP. Huế cũng đối mặt nguy cơ ngập úng khi mưa lớn kéo dài.

Nhiều tuyến đường nội đô Huế xảy ra ngập lụt cục bộ.

Hiện các hồ chứa lớn trên địa bàn vẫn bảo đảm an toàn. Mực nước hồ Tả Trạch ở mức dâng 32,63 m, hồ Bình Điền 73,67 m và hồ Hương Điền 53,08 m. Các đơn vị quản lý đang vận hành điều tiết theo quy trình để bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Trong ngày, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Mạnh đã kiểm tra công tác ứng phó mưa lớn và vận hành các hồ chứa, hồ thủy điện trên địa bàn. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng sơ tán dân khi cần thiết.

Tiến hành rào chắn, cảnh báo đoạn đường ngập lụt nguy hiểm tại phường Phú Bài, Huế.

Mưa lớn cũng đã gây ảnh hưởng đến giao thông tại một số địa bàn. Tại ngầm Ông Đủ trên tuyến Tỉnh lộ 25B qua tổ dân phố Dương Hòa 2 (phường Phú Bài), nước từ thượng nguồn đổ về khiến ngầm ngập sâu khoảng 0, 6m, dòng chảy mạnh, ảnh hưởng việc đi lại của 34 hộ dân và học sinh trong khu vực.

Chính quyền địa phương đã tổ chức rào chắn, cấm người và phương tiện qua lại, đồng thời khuyến cáo người dân không tự ý vượt ngầm khi nước còn dâng cao để bảo đảm an toàn.

Theo Ngọc Văn

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