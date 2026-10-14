Tin mới nhất về thời điểm xuất hiện không khí lạnh, chấm dứt nắng nóng ở miền Bắc

Chuyên gia lý giải nguyên nhân thời tiết miền Bắc nắng nóng dù đã giữa mùa Thu

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (14/10), khu vực TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Mưa lớn tại các khu vực này còn tiếp diễn trong đêm nay.

Còn tại Bắc Bộ, dù đang giữa mùa Thu nhưng thời tiết những ngày qua vẫn khá nóng, đặc biệt tại Hà Nội và khu vực đồng bằng Bắc Bộ, có nơi nắng nóng 35-37 độ C.

Ảnh minh họa (Nguồn: Báo Tin tức).

Trao đổi với tờ Sức khỏe và Đời sống, TS Trương Bá Kiên, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khí tượng và khí hậu, Viện Khoa học khí tượng thủy văn, môi trường và biển, cho biết nguyên nhân trực tiếp trước hết vẫn là điều kiện hoàn lưu khí quyển trong những ngày này.

Theo ông Kiên, khối không khí lạnh từ phía Bắc chưa hoạt động đủ mạnh để đẩy nền nhiệt xuống thấp, trong khi ban ngày ít mây, thời gian nắng kéo dài và gió chủ yếu hướng Đông Nam đến Nam. Bức xạ mặt trời vì thế vẫn khá lớn khiến nhiệt độ tăng nhanh từ cuối buổi sáng đến đầu giờ chiều.

Cũng theo thông tin mới nhất được đăng tải trên báo Sức khỏe và Đời sống vào ngày 14/10: Một số mô hình dự báo quốc tế hiện tại dự báo, phải đến khoảng ngày 25/10 mới có thể xuất hiện một đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc, giúp "kéo" nhiệt độ xuống đáng kể. Tuy nhiên, đây vẫn là dự báo khá xa, độ chính xác mà không khí lạnh về, cũng như cường độ và mức giảm nhiệt đều chưa chắc chắn.

Trước đó, báo Tiền phong đưa tin, khả năng có không khí lạnh vào khoảng ngày 25/10 là khá cao vì một số mô hình lớn có dự báo tương tự nhau.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 14 và ngày 15/10

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng. Nhiệt độ từ 20-33 độ.

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Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc (từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk) đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng Lâm Đồng cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-32 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.