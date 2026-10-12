Tin mới nhất về thời điểm miền Bắc xuất hiện đợt không khí lạnh mới, chấm dứt nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (12/10), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có nắng vào ban ngày, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ tiếp tục tăng, một số nơi vượt 33 độ C. Hình thái thời tiết này khả năng còn kéo dài trong những ngày tới.

Báo Tiền Phong thuật lại một số mô hình dự báo quốc tế cho thấy, phải đến khoảng ngày 24 - 25/10 mới có thể xuất hiện một đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc khiến nhiệt độ giảm đáng kể. Đây vẫn là dự báo khá xa nên thời điểm chính xác mà không khí lạnh về, cũng như cường độ và mức giảm nhiệt đều chưa chắc chắn. Nhưng khả năng có không khí lạnh vào khoảng 24 - 25/10 là khá cao vì một số mô hình lớn có dự báo tương tự nhau.

Nhận định chung về thời tiết những tháng cuối năm, trao đổi với Tờ Sức khỏe và Đời sống, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay, từ nay đến giữa tháng 11, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1,0-2 độ C; trong đó nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa – TP. Huế phổ biến cao hơn 1,5-2,5 độ C, có nơi cao hơn.

So sánh số đợt nắng nóng diện rộng, tổng số ngày nắng nóng (nhiệt độ cao nhất ngày từ 35 độ C trở lên) ở Bắc Bộ năm 2026 với năm 2025 và trung bình nhiều năm. Nguồn: NCHMF/Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 9 và ngày 10/10

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-29 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 18-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 20-33 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam (từ Quảng Trị đến Tp. Huế) có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Nhiệt độ từ 22-29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-31 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-33 độ.