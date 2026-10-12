Tất cả người dân có lương hưu, trợ cấp trên cả nước chú ý thông tin mới nhất

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa phát đi yêu cầu trọng tâm tới toàn ngành về việc nâng cao hiệu lực quản lý đối tượng thụ hưởng, chuẩn hóa dữ liệu đầu vào và kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết chính sách nhằm loại bỏ triệt để nguy cơ chi sai, chi trùng các chế độ an sinh xã hội.

Tăng cường kiểm soát dữ liệu thụ hưởng trong đợt cao điểm quý IV/2026

Ngày 8/10/2026, tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn hệ thống nhằm tổng kết công tác 9 tháng đầu năm và kích hoạt kế hoạch quý IV/2026, lãnh đạo BHXH Việt Nam đã đặt trọng tâm thảo luận vào việc củng cố lưới an sinh, bảo toàn quỹ bảo hiểm và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và bảo hiểm y tế (BHYT).

Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn chủ trì Hội nghị. Ảnh: BHXH Việt Nam

Trong công tác thực thi chính sách, khâu giải quyết và chi trả các khoản lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp tiếp tục là lĩnh vực then chốt đòi hỏi sự chuẩn xác tuyệt đối. Cơ quan bảo hiểm xác định nhiệm vụ cấp bách hiện nay là phải thẩm định, làm sạch dữ liệu hồ sơ ngay từ trước thời điểm ban hành quyết định hưởng chế độ. Đi kèm với đó là việc tăng cường năng lực giám sát biến động người hưởng tại cơ sở, mở rộng kênh chi trả không dùng tiền mặt qua tài khoản cá nhân nhằm rút ngắn thời gian giải ngân và hạn chế tối đa các kẽ hở phát sinh trục lợi, chi trùng lặp danh sách.

Kết quả rà soát diện rộng 9 tháng đầu năm 2026

Báo cáo tiến độ tại hội nghị cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2026, BHXH Việt Nam đã triển khai đồng bộ nhiều đợt rà soát chuyên đề trên phạm vi cả nước. Cụ thể:

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Kiểm toán dữ liệu trợ cấp tai nạn lao động: Rà soát chi tiết danh sách chi trả trợ cấp tai nạn lao động hằng tháng để đối chiếu tính xác thực của từng hồ sơ bệnh án, mức độ suy giảm khả năng lao động.

Bóc tách tình trạng hưởng trùng: Sử dụng công nghệ đối soát chéo trên cơ sở dữ liệu tập trung nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp nhận trùng lặp nhiều chế độ BHXH hằng tháng không đúng nguyên tắc đóng – hưởng.

Chuẩn hóa hồ sơ hưu trí trước tuổi: Giám sát chặt chẽ việc giải quyết chế độ hưu trí đối với người lao động nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, bảo đảm việc xác định mốc thời gian đóng bảo hiểm, ngành nghề nặng nhọc độc hại và giám định y khoa diễn ra minh bạch, đúng luật định.

Song song với hoạt động hậu kiểm, công tác chi trả thường kỳ vẫn được ngành bảo hiểm duy trì ổn định, kịp thời đưa nguồn tiền trợ cấp tới hàng triệu người lao động và người thụ hưởng trên cả nước.

Chấn chỉnh khâu chi trả qua bưu điện: Cấm tuyệt đối nhân viên ký nhận thay

Trước đó, ngày 23/9/2026, BHXH Việt Nam đã ban hành văn bản chỉ đạo chấn chỉnh hàng loạt bất cập trong quy trình chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp và quản lý người hưởng qua hệ thống bưu điện.

Thực tế kiểm tra cho thấy công tác kiểm soát ủy quyền tại một số điểm giao dịch chưa nghiêm: hồ sơ thiếu chữ ký mẫu, thiếu lưu trữ hình ảnh của người thụ hưởng hoặc người được ủy quyền, việc đối soát danh tính trước khi xuất quỹ còn lỏng lẻo. Cá biệt, một số nhân viên chi trả bưu điện còn kết hợp bán hàng, thu nợ, thậm chí ký nhận thay người hưởng chế độ.

Số liệu thống kê chỉ ra những lỗ hổng thất thoát lớn:

Hơn 12.000 ca thu hồi tiền: Riêng trong năm 2025, cả nước có 12.449 trường hợp phải tiến hành thu hồi số tiền đã chi trả sai nguyên nhân do cơ quan bưu điện chậm trễ trong việc báo giảm biến động (người hưởng đã từ trần hoặc thay đổi điều kiện hưởng).

Gần 950.000 người chưa chuẩn hóa CCCD: Tính đến tháng 8/2026, toàn quốc vẫn còn 947.989 trường hợp thụ hưởng có thông tin chưa trùng khớp hoặc chưa cập nhật số định danh trên thẻ Căn cước công dân (CCCD).

BHXH Việt Nam yêu cầu Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện nghiêm túc hợp đồng ủy quyền, nghiêm cấm tuyệt đối nhân viên chi trả ký thay, nhận hộ tiền của người dân; cá nhân cố tình vi phạm gây thất thoát, khiếu kiện sẽ bị chuyển cơ quan chức năng xử lý nghiêm trước pháp luật.

Giám sát nhóm đối tượng nguy cơ cao và thúc đẩy chi trả không dùng tiền mặt

Nhằm ngăn chặn tận gốc rủi ro chi sai, ngành BHXH chỉ đạo các địa phương phối hợp chặt chẽ với bưu điện tập trung phúc tra các nhóm đối tượng đặc thù:

Người cao tuổi, người có hồ sơ ủy quyền nhận thay kéo dài qua nhiều kỳ.

Người nhận tiền qua tài khoản cá nhân nhưng nhiều tháng liền không có phát sinh giao dịch hoặc không có mặt tại nơi đăng ký cư trú.

Các đơn vị chức năng có trách nhiệm hướng dẫn người dân và thân nhân chủ động khai báo biến động theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024; đồng thời đẩy mạnh vận động, chuyển đổi người hưởng sang phương thức nhận lương hưu, trợ cấp qua tài khoản ngân hàng nhằm bảo đảm tiền đến tận tay người thụ hưởng một cách an toàn và minh bạch nhất.

Dồn lực quý cuối năm: Chuyển đổi số làm nền tảng bảo vệ quyền lợi người dân

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn hệ thống quý IV/2026, ông Lê Hùng Sơn - Giám đốc BHXH Việt Nam nhấn mạnh toàn hệ thống cần khẩn trương đánh giá lại toàn bộ các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2026. Lãnh đạo ngành yêu cầu dồn nguồn lực ưu tiên cho những nhóm nhiệm vụ có nguy cơ chậm tiến độ, đặc biệt là các phần việc ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp, thiết thân của người tham gia.

Đối với cơ quan BHXH tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo việc chi trả chế độ BHXH, BHTN diễn ra đầy đủ, đúng lịch hẹn. Đồng thời, các địa phương cần đẩy mạnh cải cách hành chính, khai thác triệt để hạ tầng chuyển đổi số và dữ liệu định danh dân cư để phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách nhanh chóng, minh bạch và an toàn nhất.