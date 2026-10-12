Tất cả người dân chú ý thông báo mới nhất của công an về mức phạt cư trú 12 triệu đồng

Công an tỉnh Cà Mau mới đây cho biết, từ ngày 15/9/2026, một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, trong đó có đăng ký và quản lý cư trú, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 347/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Để đảm bảo thượng tôn pháp luật và giữ vững an ninh trật tự, người dân và chủ cơ sở kinh doanh lưu trú cần chủ động nắm rõ và thực hiện đúng các quy định hiện hành.

Vai trò và trách nhiệm của người dân khi đến các cơ sở lưu trú

Khi đến lưu trú tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, khu công nghiệp hoặc các địa điểm khác có chức năng lưu trú, người dân đóng vai trò chủ thể quan trọng trong việc tuân thủ pháp luật về cư trú:

Chủ động cung cấp thông tin chính xác: Người dân có trách nhiệm xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân hợp lệ (như Căn cước, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị tương đương) và cung cấp trung thực các thông tin cần thiết cho chủ cơ sở hoặc người quản lý để thực hiện thủ tục thông báo lưu trú theo đúng quy định.

Hợp tác với cơ sở lưu trú: Việc phối hợp kịp thời với bộ phận lễ tân hoặc quản lý trong việc khai báo không chỉ giúp quá trình nhận phòng diễn ra nhanh chóng, thuận lợi mà còn thể hiện ý thức công dân trong việc chấp hành kỷ cương pháp luật.

Nâng cao ý thức cảnh giác và tự bảo vệ: Việc khai báo lưu trú đầy đủ còn là cơ sở pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính người dân khi xảy ra các vấn đề liên quan đến an ninh, an toàn tài sản hoặc sức khỏe trong thời gian lưu trú.

Các mức xử phạt đối với cơ sở lưu trú khi vi phạm quy định thông báo lưu trú

Theo quy định mới, các cơ sở lưu trú nếu không thực hiện thông báo lưu trú theo quy định sẽ bị xử phạt hành chính tùy theo số lượng người lưu trú. Cụ thể:

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Việc thông báo lưu trú không chỉ nhằm thực hiện đúng nghĩa vụ theo quy định của pháp luật mà còn góp phần phục vụ công tác quản lý cư trú, phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Khuyến cáo đối với chủ cơ sở lưu trú

Để tránh vi phạm, Cơ quan Công an khuyến cáo đến chủ cơ sở lưu trú các nội dung trọng tâm sau:

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Chủ động kiểm tra, cập nhật: Thu thập và cập nhật đầy đủ thông tin của mọi người đến lưu trú ngay từ thời điểm nhận phòng.

Thực hiện đúng hạn: Tiến hành thông báo lưu trú đúng quy định, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khách đã lưu trú thực tế nhưng chưa được thông báo với cơ quan chức năng.

Quản lý nội bộ chặt chẽ: Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy định về cư trú của nhân viên và người trực tiếp quản lý cơ sở.

Kết nối với cơ quan công an: Khi gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, cần chủ động liên hệ với Công an xã, phường nơi cơ sở hoạt động để được hướng dẫn kịp thời.

Mỗi người dân và chủ cơ sở lưu trú cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không vì chủ quan hoặc thiếu kiểm tra mà để xảy ra vi phạm. Việc thực hiện nghiêm các quy định về cư trú vừa bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, vừa góp phần xây dựng môi trường sống và lưu trú an ninh, an toàn tại địa phương.