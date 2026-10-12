Công an điều tra hàng loạt giao dịch chuyển khoản tổng cộng 937,5 triệu đồng: Bắt giam thiếu nữ sinh năm 2000

Dựng chuyện cha bệnh nặng, lập tài khoản giả danh bác sĩ, lấy hình ảnh bệnh viện trên mạng, thậm chí tạo hợp đồng bán nhà và giả danh người mua, L.T.K.N. đã khiến người có quan hệ tình cảm với mình tin tưởng, nhiều lần chuyển tổng cộng 937,5 triệu đồng.

Đối tượng L.T.K.N tại cơ quan Công an. Ảnh: CA Tây Ninh

Trước đó, vào ngày 13/9/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh tiếp nhận tố giác của chị T.M.H.V (sinh năm 2002, tạm trú xã Bến Lức) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua xác minh, chị T.M.H.V và L.T.K.N (sinh năm 2000) quen biết từ năm 2023, sau đó phát sinh tình cảm. Khoảng cuối tháng 7/2026, do cần tiền tham gia đánh bạc trực tuyến, N. nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị T.M.H.V.

L.T.K.N dựng chuyện cha ruột bệnh nặng, cần số tiền lớn để điều trị. Để tạo lòng tin, L.T.K.N lập tài khoản TikTok giả danh bác sĩ, tạo các đoạn tin nhắn; đồng thời tải hình ảnh người bệnh, phòng cấp cứu, bảng chi phí điều trị hàng tỷ đồng trên Internet rồi gửi cho chị T.M.H.V. Tin tưởng người mình có tình cảm, chị T.M.H.V sử dụng tiền cá nhân và vay mượn nhiều người. Từ ngày 30/7 đến 26/8/2026, chị T.M.H.V nhiều lần chuyển cho L.T.K.N tổng cộng 937,5 triệu đồng. Số tiền nhận được L.T.K.N sử dụng để tham gia đánh bạc trực tuyến và thua gần hết.

Để chị T.M.H.V tin mình có khả năng trả tiền, L.T.K.N tiếp tục dựng chuyện đang bán căn nhà trị giá 2,8 tỷ đồng, làm hợp đồng đặt cọc và tạo tài khoản Zalo giả danh “người mua nhà” để xác nhận việc mua bán là có thật. Nghi ngờ sau nhiều lần chuyển tiền nhưng không được gặp người cha đang “bệnh nặng”, chị T.M.H.V trực tiếp xác minh và phát hiện toàn bộ câu chuyện là giả nên trình báo Công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã tiến hành mời L.T.K.N. làm việc. Tại cơ quan Công an, L.T.K.N. đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngày 13/9/2026 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam L.T.K.N về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để tiếp tục điều tra theo quy định.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân không nên chủ quan ngay cả khi người vay, mượn tiền là người quen hoặc có quan hệ tình cảm. Khi được đề nghị chuyển số tiền lớn với lý do chữa bệnh, cấp cứu, cần trực tiếp xác minh qua người thân, bệnh viện hoặc nguồn thông tin độc lập; không chỉ tin vào hình ảnh, tin nhắn hay giấy tờ gửi qua mạng xã hội.

Trong thế giới số, “bác sĩ” có thể là tài khoản ảo, hình ảnh bệnh viện có thể lấy trên mạng và giấy tờ có thể được dựng lên. Kiểm chứng trước khi chuyển tiền là cách bảo vệ chính mình trước những chiếc bẫy được che giấu bằng lòng tin.