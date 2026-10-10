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Truy tố, yêu cầu Đỗ Thị Huyền SN 1996 đến công an đầu thú

| | Xã hội

Công an yêu cầu bị can Đỗ Thị Huyền đến trụ sở cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân tại Việt Nam hoặc cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đầu thú.

Ngày 9/10/2026, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên có Thông báo số 297/TB-VKS-P3 về việc truy tố bị can Đỗ Thị Huyền về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo thông báo, bị can Đỗ Thị Huyền sinh năm 1996 tại Hưng Yên; nơi cư trú tại thôn Duyên Yên, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên (nay là thôn Duyên Yên, xã Hiệp Cường, tỉnh Hưng Yên); nghề nghiệp lao động tự do.

Thông báo truy tố bị can - Ảnh: Công an Hưng Yên

Hiện bị can Đỗ Thị Huyền đã trốn khỏi địa phương và đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên truy nã theo Quyết định truy nã số 11 ngày 14/12/2020.

Căn cứ Điều 141 và Điều 142 Bộ luật Tố tụng hình sự, VKSND tỉnh Hưng Yên yêu cầu bị can Đỗ Thị Huyền sớm đến trụ sở cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân tại Việt Nam hoặc cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước Việt Nam, đồng thời thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Theo Trang Anh

Đời sống & Pháp luật

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