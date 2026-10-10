Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kiểm tra phòng trọ, công an bắt quả tang Nguyễn Thị Thanh Thảo SN 1998 và 2 người

| | Xã hội

Kiểm tra phòng trọ ở tổ 16A, khu phố Hóa An phát hiện Huỳnh Tấn Lân, Nguyễn Thị Thanh Thảo và Vũ Hoàng Long có liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai ngày 9/10/2026 cho biết đang lập hồ sơ xử lý 3 đối tượng Huỳnh Tấn Lân (sinh năm 1995), Nguyễn Thị Thanh Thảo (sinh năm 1998) và Vũ Hoàng Long (sinh năm 1997) về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, Công an phường Biên Hòa kiểm tra phòng trọ ở tổ 16A, khu phố Hóa An phát hiện Huỳnh Tấn Lân, Nguyễn Thị Thanh Thảo và Vũ Hoàng Long có liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 01 gói tinh màu trắng (nghi là ma túy đá) và 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Các đối tượng cùng tang vật - Ảnh: Công an Đồng Nai

Kết quả test nhanh xác định cả 03 đối tượng đều dương tính ma túy loại Methamphetamine. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã cùng nhau sử dụng ma túy tại phòng trọ vào các ngày 15/9, 18/9 và 23/9/2026.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân đang có thẻ Bảo hiểm y tế chú ý thông báo mới nhất của BHXH Việt Nam

Tất cả người dân đang có thẻ Bảo hiểm y tế chú ý thông báo mới nhất của BHXH Việt Nam Nổi bật

Tất cả những người phẫu thuật thẩm mỹ chú ý thông báo từ công an

Tất cả những người phẫu thuật thẩm mỹ chú ý thông báo từ công an Nổi bật

Bắt chủ hụi Đặng Thị Huỳnh Như SN 1996

Bắt chủ hụi Đặng Thị Huỳnh Như SN 1996

13:27 , 10/10/2026
Chi tiết 3 điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội tối 10/10

Chi tiết 3 điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội tối 10/10

13:05 , 10/10/2026
5 năm tới, 3 con giáp cuộc sống lên hương: Vừa đổi đời vừa đổi vận, tiền tiêu không hết

5 năm tới, 3 con giáp cuộc sống lên hương: Vừa đổi đời vừa đổi vận, tiền tiêu không hết

12:46 , 10/10/2026
Bộ Nội vụ thông báo chi tiết lịch nghỉ Tết âm lịch, Quốc khánh 2027

Bộ Nội vụ thông báo chi tiết lịch nghỉ Tết âm lịch, Quốc khánh 2027

12:39 , 10/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên