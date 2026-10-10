Chi tiết 3 điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội tối 10/10

Theo kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), Hà Nội tổ chức 3 điểm bắn pháo hoa ở hồ Gươm, hồ Tây và hồ Văn Quán vào 21h tối nay 10/10.

3 trận địa bắn pháo hoa

Cụ thể, 3 điểm bắn pháo hoa tương ứng 3 trận địa, trong đó trận địa số 1 đặt trước Bưu điện Hà Nội, (phường Hoàn Kiếm); trận địa số 2 tại khu vực tuyến phố Quảng Khánh giáp trực tiếp Hồ Tây (phường Tây Hồ); trận địa số 3 tại hồ Văn Quán (phường Hà Đông).

Cả 3 điểm sẽ bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật. Tổng số pháo hoa nổ tầm cao là 4.025 quả, trong đó trận địa phường Hoàn Kiếm có 1.725 quả, trận địa phường Tây Hồ 1.800 quả và trận địa phường Hà Đông 500 quả.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 3 điểm vào lúc 21h tối nay 10/10. (Ảnh minh họa: Viên Minh)

Tổng số pháo hoa nổ tầm thấp là 1.175 quả (trận địa phường Hoàn Kiếm có 500 quả; trận địa phường Tây Hồ có 475 quả; trận địa phường Hà Đông gồm 200 quả).

Giàn pháo hoa nổ tầm thấp có tổng số 110 giàn, trong đó trận địa phường Hoàn Kiếm 50 giàn; phường Hà Đông 60 giàn). Riêng trận địa phường Tây Hồ có thêm 200 quả pháo nổ nước.

Chương trình sử dụng tổng số 1.280 giàn hỏa thuật, gồm 350 giàn trên mặt hồ Hoàn Kiếm, 900 giàn trên mặt hồ Tây và 30 giàn trên bờ hồ Văn Quán.

Các trận địa pháo hoa được xây dựng từ ngày 7 đến 10/10/2026. Màn trình diễn pháo hoa kéo dài 15 phút, từ 21h đến 21h15.

Cấm đường phục vụ bắn pháo hoa tối 10/10 tại Hà Nội

Người dân và du khách có nhu cầu xem pháo hoa tối 10/10 nên chủ động sắp xếp thời gian di chuyển, lựa chọn vị trí phù hợp và theo dõi hướng dẫn phân luồng giao thông của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn trong thời gian diễn ra sự kiện.

Để phục vụ bắn pháo hoa, công an thành phố tổ chức cấm đường đối với trận địa trước Bưu điện Hà Nội thuộc phường Hoàn Kiếm: Từ 23h ngày 7/10 tổ chức lập hàng rào cứng cấm 1/2 đường Đinh Tiên Hoàng giáp với phía Hồ Hoàn Kiếm, đoạn từ ngã 3 phố Lê Thạch đến ngã 3 phố Đinh Lễ.

Từ 18h ngày 10/10 đến khi kết thúc bắn pháo hoa, cấm đường Đinh Tiên Hoàng đoạn từ ngã ba Trần Nguyên Hãn đến ngã tư Tràng Tiền.

Với trận địa pháo hoa ở Hồ Tây sẽ cấm đường đối với trận địa tại khu vực tuyến phố Quảng Khánh giáp trực tiếp Hồ Tây, phường Tây Hồ: Từ 7h ngày 7/10 đến khi kết thúc bắn pháo hoa, lực lượng chức năng lập hàng rào cứng cấm từ ngã 3 đường Quảng Khánh - Phủ Tây Hồ đến trạm biến áp 25 số 47 đường Quảng Khánh phường Tây Hồ.