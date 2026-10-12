Công an xác minh 2 chiếc nhẫn đính kim cương của nữ Việt kiều Mỹ SN 1996 thất lạc tại khách sạn

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, chỉ trong thời gian ngắn tiếp nhận tin báo, Công an Phường Cao Lãnh đã phối hợp cùng phòng nghiệp vụ Công an tỉnh nhanh chóng xác minh, làm rõ và trao trả tận tay 02 chiếc nhẫn đính kim cương trị giá hàng chục triệu đồng cho một kiều bào Mỹ về thăm quê tại địa phương.

Cô gái vui mừng khi nhận lại tài sản bỏ quên tại khách sạn. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Theo đó, Công an Phường Cao Lãnh tiếp nhận trình báo từ chị N.T.N (sinh năm 1996, kiều bào Mỹ) về việc để quên 02 chiếc nhẫn vàng trắng đính kim cương tại khách sạn N.T trên địa bàn phường. Theo chị N cho hay trong quá trình chuyển đổi phòng lưu trú, do vội vã nên chị đã sơ ý bỏ quên số tài sản trị giá hàng chục triệu đồng này. Tự tìm kiếm không thành, chị N đã đến trụ sở Công an phường nhờ hỗ trợ.

Nhận định vụ việc liên quan đến tài sản lớn của người dân lưu trú tại địa phương, Công an phường đã nhanh chóng cử cán bộ xuống hiện trường rà soát. Qua bước đầu xác định có một nhân viên buồng phòng của khách sạn đã nhặt được 02 chiếc nhẫn trong lúc dọn dẹp phòng cũ của chị N.

Nhận thấy vụ việc không có dấu hiệu tội phạm, Công an phường Cao Lãnh đã khẩn trương hoàn tất thủ tục và trao trả nguyên vẹn tài sản cho chị N.T.N ngay trong ngày. Chuyến về thăm quê hương tưởng chừng gặp trở ngại bởi sự cố ngoài ý muốn, nay lại mang đến sự xúc động và biết ơn từ kiều bào dành cho lực lượng Công an phường.

Để đảm bảo an toàn tài sản khi lưu trú du lịch, Công an phường khuyến cáo bà con: Luôn kiểm tra kỹ tư trang cá nhân, tài sản có giá trị (trang sức, tiền mặt...) trước khi rời phòng hoặc đổi phòng. Khi phát hiện thất lạc tài sản, giữ bình tĩnh, báo ngay cho quản lý cơ sở lưu trú và liên hệ trực ban Công an phường gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Đồng thời, cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi phát hiện tài sản của người khác bị rơi, bỏ quên, hoặc nhặt được tài sản thất lạc phải có trách nhiệm giao nộp lại cho cơ quan Công an hoặc UBND nơi gần nhất. Theo quy định pháp luật hiện hành, hành vi cố ý chiếm giữ tài sản trái pháp luật của người khác có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Đồng Tháp