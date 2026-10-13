Ngày mai, nhiều nơi sẽ xuất hiện mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (13/10), khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Dự báo đêm nay và ngày mai, các khu vực trên tiếp tục có mưa to đến rất to.

Ảnh minh họa (Nguồn: Lao động).

Còn tại Bắc Bộ, theo dự báo của cơ quan khí tượng, trong 10 ngày tới, không có đợt không khí lạnh nào tràn xuống. Thời tiết duy trì hình thái ít mưa, ban ngày có nắng, trưa và chiều trời khá nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31–33 độ C.

Báo Tiền Phong thuật lại một số mô hình dự báo quốc tế cho thấy, phải đến khoảng ngày 24 - 25/10 mới có thể xuất hiện một đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc khiến nhiệt độ giảm đáng kể. Đây vẫn là dự báo khá xa nên thời điểm chính xác mà không khí lạnh về, cũng như cường độ và mức giảm nhiệt đều chưa chắc chắn. Nhưng khả năng có không khí lạnh vào khoảng 24 - 25/10 là khá cao vì một số mô hình lớn có dự báo tương tự nhau.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 13 và ngày 14/10

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 20-33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-33 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam (từ Quảng Trị đến TP Huế) có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc (từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk) có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 20-31 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.