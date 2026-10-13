Câu hỏi số 1 tưởng "cho điểm" nhưng lại khiến người chơi bối rối, phải "cầu cứu" sự trợ giúp mới vượt qua

Một câu hỏi về vị trí của ngôi chùa nổi tiếng tại Hà Nội từng khiến người chơi Ai Là Triệu Phú phải sử dụng quyền trợ giúp ngay khi vừa bắt đầu cuộc thi. Sự việc diễn ra trong chương trình phát sóng tối 29/5/2018, với người chơi Lương Lê An.

Ngay khi bước vào phần thi, ông Lương Lê An nhận được câu hỏi: "Chùa Quán Sứ nằm ở quận nào của Hà Nội?"

Chương trình đưa ra 4 phương án:

A. Tây Hồ - B. Cầu Giấy - C. Hoàn Kiếm - D. Ba Đình

Dù đây mới là câu hỏi số 1, người chơi đã tỏ ra thiếu chắc chắn trước các lựa chọn. Ông phân vân giữa hai phương án Tây Hồ và Ba Đình. Sau một hồi cân nhắc, ông Lê An quyết định sử dụng quyền trợ giúp hỏi ý kiến khán giả trong trường quay.

Kết quả bình chọn cho thấy 52% khán giả lựa chọn phương án C - Hoàn Kiếm (theo địa chỉ cũ tại thời điểm chương trình diễn ra). Nhờ sự trợ giúp này, ông Lê An trả lời chính xác và vượt qua câu hỏi đầu tiên.

Tình huống gây chú ý bởi quyền trợ giúp vốn thường được người chơi giữ lại để sử dụng ở những câu hỏi có độ khó cao hơn. Trong khi đó, ông Lê An đã phải dùng đến quyền này ngay khi cuộc thi vừa bắt đầu.

Sau màn khởi đầu bất ngờ, ông Lương Lê An tiếp tục hành trình chinh phục các câu hỏi của Ai Là Triệu Phú. Người chơi lần lượt vượt qua 7 câu hỏi để tiến đến câu số 8.

Tại đây, ông tiếp tục gặp khó khăn và quyết định sử dụng quyền trợ giúp gọi điện thoại cho người thân. Tuy nhiên, người được gọi không đưa ra được câu trả lời giúp ông xác định phương án chính xác.

Không có đủ cơ sở để tiếp tục, ông Lê An lựa chọn dừng cuộc chơi tại câu hỏi số 8 và ra về với phần thưởng 6 triệu đồng.

Dù không tiến xa đến những cột mốc tiền thưởng lớn, phần thi của ông vẫn để lại một tình huống hiếm gặp: người chơi phải sử dụng quyền trợ giúp ngay ở câu hỏi số 1, sau đó tiếp tục vượt qua nhiều thử thách trước khi dừng lại.

Câu chuyện cũng cho thấy sự khó đoán của một chương trình kiến thức như Ai Là Triệu Phú. Có những câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến người chơi lúng túng khi phải đưa ra quyết định trong thời gian thi đấu.

(Tổng hợp / Ảnh: Internet)



