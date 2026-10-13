Bị tòa buộc trả lại 301.000 USD cho bác sĩ Chiêm Quốc Thái, người vợ cũ Vũ Thuỵ Hồng Ngọc kháng cáo toàn bộ bản án

Liên quan đến vụ tranh chấp khối tài sản hàng trăm tỷ giữa bác sĩ Chiêm Quốc Thái (52 tuổi) và người vợ cũ Vũ Thuỵ Hồng Ngọc (48 tuổi) như đã thông tin, sau khi TAND khu vực 2 (TP.HCM), phía bác sĩ Chiêm Quốc Thái và người vợ cũ Vũ Thuỵ Hồng Ngọc đã kháng cáo.

Trong đó, ông Thái kháng cáo một phần bản án sơ thẩm, đề nghị tòa buộc bà Vũ Thụy Hồng Ngọc bồi thường 8 tỷ đồng. Ông Thái cho rằng đây là khoản thiệt hại thực tế ông phải bồi thường cho ông Bùi Hữu Phong do không thể thực hiện hợp đồng chuyển nhượng theo hợp đồng đặt cọc trước đó 2 tháng.

Theo ông Thái, nguyên nhân là bà Ngọc yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng đối với nhà, đất tại số 57 đường 7, dù tài sản này không liên quan đến bà Ngọc. Ông cho rằng tòa sơ thẩm chưa xem xét, đánh giá toàn diện các tài liệu, chứng cứ và quy định pháp luật liên quan đến yêu cầu bồi thường thiệt hại của ông.

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Ông Thái đề nghị TAND TP.HCM sửa một phần bản án sơ thẩm, chấp nhận yêu cầu phản tố, buộc bà Ngọc bồi thường 8 tỷ đồng. Ông cho biết sẽ trình bày cụ thể các nội dung kháng cáo sau khi nhận được bản án sơ thẩm hoặc trong quá trình tòa phúc thẩm thụ lý giải quyết.

Còn bà Ngọc kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm với lý do phía bà Ngọc cho rằng toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm không khách quan, không chính xác, xâm phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn là bà Ngọc.

Bà Ngọc yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án nêu trên theo hướng chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Ngọc, không chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn là ông Thái.

Trước đó, ngày 29/9, TAND khu vực 2 đã tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là bà Ngọc và chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của bị đơn là ông Thái. Theo HĐXX, ông Thái và bà Ngọc từng đăng ký kết hôn tại Mỹ và thực hiện thủ tục ghi chú kết hôn tại Việt Nam. Tuy nhiên sau đó, việc đăng ký kết hôn này bị tòa án tại Mỹ tuyên hủy.

Phán quyết của toà án Mỹ đã được tòa án Việt Nam công nhận và có hiệu lực pháp luật. Do đó, quan hệ hôn nhân giữa nguyên đơn và bị đơn không phát sinh hiệu lực. HĐXX xác định ông Thái và bà Ngọc có thời gian sống chung nhưng quan hệ này không được xem là hôn nhân thực tế.

Trong quá trình chung sống, nếu phát sinh tài sản chung thì các bên có quyền yêu cầu phân chia theo quy định pháp luật.

Đối với yêu cầu tuyên 7 giao dịch vô hiệu, HĐXX nhận định ông Thái là người đứng tên trên các hợp đồng mua bán và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu. Việc chuyển nhượng được công chứng hợp pháp.

Do đó, không có căn cứ xác định đây là tài sản chung, cũng như không có cơ sở chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn.

Đối với 2 căn hộ tại dự án The Mansion (huyện Bình Chánh cũ), HĐXX nhận định trong quá trình trả góp có nhiều phiếu nộp tiền nhưng không ghi tên hoặc của người khác nộp thay...; trong đó có 4 phiếu đứng tên bà Ngọc, thể hiện bà có đóng góp tiền vào việc hình thành tài sản.

Tính theo tỉ lệ phần trăm, bà Ngọc đóng góp khoảng 14% giá trị căn hộ. Do đó, tòa buộc ông Thái hoàn trả cho bà Ngọc tổng số tiền hơn 743 triệu đồng.

Với các động sản và sổ tiết kiệm mà bà Ngọc yêu cầu chia, HĐXX cho rằng các tài sản, sổ tiết kiệm này đều đứng tên ông Thái nên không có căn cứ xác định là tài sản chung để xem xét chia đôi.

HĐXX nhận định việc bà Ngọc rút một phần yêu cầu khởi kiện là phù hợp quy định pháp luật nên chấp nhận và đình chỉ giải quyết đối với phần yêu cầu này.

Về yêu cầu phản tố của ông Chiêm Quốc Thái, ông Thái đã ủy quyền cho bà Ngọc đi rút tiền từ các tài khoản của ông và ủy quyền sử dụng toàn bộ số tiền này nên bà Ngọc được quyền sử dụng mà không phải hoàn trả cho ông Thái.

Với số tiền 301.000 USD rút từ tài khoản ông Thái, bà Ngọc cho rằng đã rút để mua nhà cho các em của ông Thái ở Mỹ. Tuy nhiên, do không có ủy quyền về việc sử dụng số tiền này nên tòa chấp nhận yêu cầu của ông Thái, buộc bà Ngọc trả lại 301.000 USD.

HĐXX không chấp nhận yêu cầu của ông Thái buộc bà Ngọc bồi thường 8 tỷ đồng do cho rằng việc yêu cầu TAND quận 1 áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng, cùng khoản tiền lãi.